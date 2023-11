Nothing Phone (1): che affare con lo sconto Black Friday!

I 529€ di listino sono solo un lontano ricordo! Il Nothing Phone (1), con un suo eccezionale design “trasparente”, su Amazon costa solo 343,40 euro, spedizione compresa. Tutto merito dello sconto Black Friday, di cui conviene approfittare subito. Le scorte, infatti, potrebbero terminare nel giro di qualche ora.

Il Nothing Phone (1) è uno smartphone premium ma dal costo contenuto: con il suo design “trasparente”, costa poco più di 340€

È necessario una sola occhiata al retro del Nothing Phone (1) per avere le idee chiare: sul mercato non ci sono altri smartphone con questo look, che potremmo definire “coraggioso”. L’hardware interno infatti è parzialmente visibile ed è arricchito con alcuni particolari… luminosi.

Impossibile infatti non notare la Glyph Interface, composta da schemi luminosi che reagiscono alle chiamate in entrata, allo stato di ricarica, alle notifiche delle applicazioni e tanto altro ancora. Ma non temere: le componenti interni non sono a rischio, perché il tutto è protetto da un Gorilla Glass, utilizzato anche sulla parte frontale.

Limitarsi però alla sola trasparenza del retro è un grave errore. Il Nothing Phone (1) si classifica come un medio-gamma, ma punta davvero in alto. E fa bene! La doppia fotocamera posteriore da 50MP (il sensore della principale ha una apertura ƒ/1.8) con doppia stabilizzazione dell’immagine garantisce scatti sempre nitidi e ampi, con un campo visivo di 114°. Funzioni smart, come il rilevamento della scena e la modalità notturna, arricchiscono il tutto. Per quanto riguarda i video, il Phone (1) registra in 4K HDR a 60 fps.

Infine, le due vere punte di diamante, i due Top Player della scheda tecnica: il display OLED da 6.55″ HDR10+ a 120 Hz e il processore Qualcomm Snapdragon 778G+. Qualcosa di superlativo per uno smartphone che, oggi, costa solo 343,40€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.