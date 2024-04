Nothing Phone (2) al nuovo MINIMO STORICO su Amazon (-14%)

Dopo le Offerte di Primavera di Amazon lo smartphone Nothing Phone (2) torna disponibile a un ottimo prezzo, addirittura inferiore! Grazie a questo sconto speciale di inizio aprile potrai aggiudicarti il vistoso, moderno e unico dispositivo della società di Carl Pei a meno di 550 euro, contro il prezzo di listino di 629 euro. Si tratta a tutti gli effetti del nuovo minimo storico, un motivo in più per acquistarlo immediatamente!

Le specifiche di Nothing Phone (2)

A spiccare è indubbiamente la interfaccia Glyph con LED pensati per facilitare la lettura di notifiche, personalizzarla per chiamate e messaggi, e decorare infine lo smartphone in una maniera del tutto unica. Nothing Phone (2), poi, anteriormente ha un display LTPO OLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate massimo di 120Hz, l’ideale per fluidità e nitidezza che ti permetterà di vedere film e serie TV in altissima qualità, ovunque ti troverai!

Sul retro si fa notare la doppia fotocamera da 50 MP, seguita da un sensore anteriore da 32 MP, mentre sotto la scocca ha 12 GB di memoria RAM, 256 GB di archiviazione non espandibile e il chipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Infine, la batteria da 4.700 mAh con ricarica rapida ti permette di superare una giornata intera senza problemi.

Il costo, come anticipato, è pari a 539 euro anziché 629 euro. Si tratta del nuovo minimo storico, proposto da un rivenditore di terze parti responsabile anche della spedizione. Il pagamento può essere completato anche a rate con Cofidis, previa approvazione.