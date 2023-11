Nothing Phone (2) è lo smartphone più bello, costa pochissimo su Amazon

Lo sconto che oggi vede il Nothing Phone (2) in promo su Amazon è clamoroso. Il celebre smartphone arrivato ormai alla seconda edizione, garantisce oggi un risparmio dell’8%.

Gli utenti interessati potranno recarsi sul sito e-commerce e pagare il prodotto 699 € con due anni di garanzia al seguito.

Nothing Phone (2), il telefono più particolare di tutti

Come nel caso della prima versione, anche questa seconda edizione dello smartphone presenta la famosissima Glyph Interface. Si tratta di un’installazione di LED sulla back cover, personalizzabili in base agli eventi che avverranno. Nothing ha dotato il suo Phone (2) di nuove animazioni relative alla Glyph Interface che infatti potrà mostrare molte più possibilità.

Tutto ciò concede quindi un impatto estetico straordinario. Oltre a questo però c’è anche un hardware invidiabile, che vede il dispositivo presentare innanzitutto 512 GB di memoria interna e 12 GB di memoria RAM. L’insieme di queste caratteristiche è perfetto per far girare al meglio il sistema operativo Nothing OS 2.0, senza tralasciare l’apporto del processore, uno Snapdragon 8+ Gen 1.

Per quanto concerne il display, siamo di fronte ad un pannello LTPO OLED da 6,7″ di ampiezza con una luminosità massima in grado di raggiungere i 1600 nit. È presente una frequenza di aggiornamento pari a 120 Hz e tutto è protetto da un Gorilla Glass 5.

Oltre a questo, ecco una grande autonomia grazie alla batteria da 4700 mAh. Lo smartphone durerà tutto il giorno e si ricaricherà in soli 55 minuti. La doppia fotocamera sul retro mostra una risoluzione massima di 50+50 MP.

Prodotti del genere sono iconici esteticamente, ma sono anche molto performanti. Il Nothing Phone (2) è infatti un dispositivo mobile pieno di sorprese. Una di queste consiste nel prezzo, che oggi scende dell’8% fermandosi a 699 € con due anni di garanzia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.