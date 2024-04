Il Nothing Phone (2) è uno degli smartphone più audaci in termini di design, ma fermarsi a quello sarebbe un errore. È infatti un dispositivo che offre ottime performance, anche in ambito multimediale con la fotocamera da 50MP con OIS. Ebbene, oggi puoi acquistare la configurazione con 12GB di RAM e 256GB di archiviazione al minimo storico grazie allo sconto Amazon del 28%. Anziché 729 euro, il dispositivo costa 527 euro, spedizione compresa.

Il Nothing Phone (2) è uno smartphone completo che non teme i top di gamma: è al minimo storico su Amazon

Il punto di forza di Nothing Phone (2) è indubbiamente il design. Lo smartphone mantiene la caratteristica trasparenza del retro, che permette di intravedere i componenti interni, e integra il sistema di illuminazione a LED chiamato Glyph Interface. Questa interfaccia luminosa, personalizzabile e sincronizzabile con notifiche, chiamate e suonerie, conferisce al telefono un aspetto futuristico e distintivo.

Il Nothing Phone (2) è alimentato dal processore Snapdragon 8+ Gen 1, un chip di fascia media-alta che garantisce ottime prestazioni per le attività quotidiane, il gaming e il multitasking. Il chip è ben supportato da 12GB di RAM e da 256GB di memoria interna.

Il display è un LTPO OLED da 6,7 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz, che offre un’esperienza visiva fluida e immersiva. La fotocamera principale è da 50 megapixel ed è accompagnata da una fotocamera ultra grandangolare da 50 megapixel. Tra le funzioni supportate ci sono l’HDR avanzato, il Motion Capture 2.0, la Night Mode e il Super Res Zoom 2x. Per quanto riguarda i video, la risoluzione massima è il 4K.

La batteria da 4700mAh garantisce un’autonomia di tutto rispetto, arrivando tranquillamente a fine giornata con un uso intenso. Lo smartphone supporta la ricarica rapida da 33W e quella wireless Qi da 15W.