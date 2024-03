Nothing Phone (2a) raggiunge nuovo MINIMO STORICO su Amazon

Performante, elegante e dal design unico, a dir poco caratteristico. Questo è Nothing Phone (2a), ultimo smartphone rilasciato dall’azienda di Carl Pei che cerca di spiccare nella fascia medio-bassa grazie a specifiche tecniche notevoli e agli iconici LED posizionati sul retro, con un design differente dai modelli visti negli ultimi anni. Acquistalo ora al minimo storico e non te ne pentirai!

Nothing Phone (2a): affare al minimo storico su Amazon

In tonalità Bianco o Nero, Nothing Phone (2a) si presenta comunque con 8 GB di RAM e 128 GB di archiviazione interna, chipset personalizzato Dimensity 7200 Pro da 2,8 GHz per performance eccezionali in multitasking e consumo energetico ottimizzato, e una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 45W capace di tenere il dispositivo acceso fino a 2 giorni in caso di utilizzo ottimale.

Le fotografie scattate dal kit fotocamera con doppio sensore posteriore da 50 MP e singolo anteriore da 32 MP sono eccezionali, complice il supporto ai video Full HD a 60fps e alla stabilizzazione ottica dell’immagine. Il risultato? Un telefono equilibrato, realizzato quasi integralmente con materiale riciclato per generare meno rifiuti durante la produzione del device, e con uno schermo AMOLED da 6,7 pollici capace di arrivare a 120Hz di refresh rate.

Acquistalo subito a soli 335 euro su Amazon grazie alla Festa delle Offerte di Primavera di Amazon. Se non sei un cliente Prime registrati subito con la prova gratuita, affinché tu possa ricevere il prodotto in un giorno!