Nuova Apple TV e HomePod Mini in arrivo nel 2025 con chip Wi-Fi e Bluetooth proprietario

Questo nuovo anno sarà pieno di novità per Apple e per i suoi utenti. L’azienda è infatti pronta a lanciare diversi dispositivi di nuova generazione tra cui anche una nuova versione della sua Apple TV e un HomePod Mini rinnovato. Entrambi i prodotti avranno a bordo una novità: un chip proprietario che riuscirà a gestire sia Wi-Fi (probabilmente in versione 6) che Bluetooth, anche se non è tutto.

Connessioni più veloci e stabili con il Wi-Fi 6E: Apple corre veloce

Almeno per il momento Apple TV 4K del 2022 supporta il Wi-Fi 6, mentre HomePod Mini utilizza ancora il Wi-Fi 4. Con l’adozione del Wi-Fi 6E, entrambi potrebbero arrivare ad offrire una connettività molto più performante.

Tra le novità, soprattutto per quanto riguarda Apple TV, non c’è però solo il chip dedicato alle connessioni Bluetooth e Wi-Fi. Le indiscrezioni infatti parlano di un processore di Apple che sarà più aggiornato rispetto all’A15 Bionic attualmente disponibile. Tutto ciò convergerà in un’unica direzione, ovvero quella utile a migliorare lo streaming 4K e anche il gaming.

Per quanto riguarda l’HomePod Mini, si vocifera l’adozione di un nuovo chip della serie S, più avanzato rispetto all’attuale S5 presente sul modello attuale e su Apple Watch Series 5. Questa miglioria potrebbe incrementare la velocità di elaborazione e la qualità dell’audio, oltre a ottimizzare la gestione dei dispositivi smart home.

Se i test andranno a buon fine, dopo l’uso anche a bordo del prossimo iPhone 16E (o SE 4), questo modem proprietario potrebbe essere integrato anche nei modelli base della gamma iPhone 17 in autunno, con i modelli Pro che probabilmente continueranno a utilizzare modem Qualcomm almeno per un altro anno.

Apple sembra decisa a innovare non solo dal punto di vista del design e delle prestazioni, ma anche in termini di indipendenza tecnologica e ottimizzazione hardware, con dispositivi sempre più integrati e performanti.