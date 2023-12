Nuova offerta Surfshark: proteggi la tua privacy a meno di 2 caffè al mese

In cerca di una VPN di qualità a prezzi convenienti? Il periodo natalizio è l’occasione perfetta, e Surfshark offre un’offerta imperdibile: il piano biennale è disponibile a partire da 1,99€ al mese, con sconti fino all’82% e 4 mesi extra gratuiti per i nuovi utenti.

Surfshark VPN: eccellenza e risparmio

Surfshark VPN si contraddistingue per il suo eccellente rapporto qualità-prezzo, con un prezzo altamente competitivo e funzionalità pensate per la sicurezza dei dati degli utenti.

Il piano Starter, a soli 1,99€ al mese, include una VPN sicura, blocco degli annunci e pop-up dei cookie, ideale per utenti con esigenze standard.

Per una protezione avanzata, il piano One è disponibile a soli 2,69€ al mese, grazie a uno sconto dell’82% e 4 mesi extra gratuiti per i nuovi utenti, includendo una VPN, servizio antivirus attivo 24/7 e monitoraggio del dark web.

Il piano One+, la soluzione completa, combina i vantaggi dei piani Starter e One aggiungendo la rimozione delle informazioni personali dai database di terze parti. Questo pacchetto completo è in offerta a 3,99€ al mese per i primi 2 anni, con 4 mesi extra gratuiti di servizio.

Il piano biennale di Surfshark VPN è un’opportunità unica con un costo mensile di soli 1,99€ per 24 mesi e 4 mesi extra gratuiti. Approfitta anche della garanzia di rimborso completo entro 30 giorni per assicurarti la massima soddisfazione.

