Nuova VPN a dicembre 2025: ora bastano 1,59 €/mese per navigare in sicurezza

È il momento giusto per attivare una nuova VPN illimitata: scegliendo Total VPN, infatti, è possibile accedere a un servizio completo e ricco di vantaggi ma con un costo ridotto fino ad appena 1,59 euro al mese, scegliendo il piano annuale con 30 giorni di garanzia di rimborso. Nel piano in questione sono inclusi anche servizi aggiuntivi come Total AV (il sistema antivirus per il proprio computer) e Total Adblock. Per accedere subito alla promozione basta visitare il sito ufficiale di Total VPN, qui di sotto.

Perché scegliere Total VPN

Con Total VPN è possibile accedere a una VPN illimitata e in grado di offrire un servizio completo e senza punti deboli. Tra le caratteristiche troviamo la crittografia del traffico dati, per accedere a Internet in sicurezza anche quando si usa una rete pubblica. Non è l’unico vantaggio per chi usa il servizio.

C’è poi una politica no log che elimina qualsiasi forma di tracciamento durante l’uso della rete ed è possibile sfruttare un network di server che copre diversi Paesi al mondo, in modo da poter aggirare blocchi geografici durante l’uso della VPN. Il servizio è, inoltre, utilizzabile su più dispositivi, grazie anche alle app di Total VPN.

Con la promozione in corso, Total VPN è ora disponibile con un prezzo ridotto a 1,59 euro al mese, scegliendo il piano annuale che prevede una spesa complessiva di 19 euro. Si tratta di un vero e proprio affare per chi ha bisogno di una VPN illimitata e sicura ma con un prezzo accessibile.

La promozione è disponibile tramite il link qui di sotto e prevede 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura di attivazione, completabile in pochi passati e senza alcun intoppo.