Nuova VPN: con l'offerta di Natale di AtlasVPN bastano 1,54 €/mese

Con l’Offerta di Natale, in corso solo per un breve periodo, è possibile attivare AtlasVPN con uno sconto dell’86%. Grazie alla promozione in corso, infatti, la VPN illimitata costa solo 1,54 euro al mese. Per accedere allo sconto è possibile puntare sul Piano VPN di 2 anni che include anche 6 mesi aggiuntivi.

In questo modo, quindi, è possibile attivare un abbonamento da 30 mesi a prezzo bloccato. Per accedere all’offerta è sufficiente raggiungere il sito di AltasVPN e completare una breve procedura di sottoscrizione online. Tutti i dettagli sono disponibili di seguito.

VPN illimitata a Natale: l’offerta di AtlasVPN è da cogliere al volo

Con AtlasVPN è possibile accedere a una VPN caratterizzata da:

traffico illimitato

nessun limite alla banda disponibile

protezione garantita dalla crittografia del traffico dati (con un sistema di doppia crittografia che aggiunge un livello extra di protezione)

politica no log che azzera il tracciamento

network di migliaia di server per geolocalizzare il proprio indirizzo IP in un altro Paese

possibilità di utilizzare la VPN da un numero illimitato di dispositivi grazie alle applicazioni messe a disposizione da AtlasVPN per tutti i principali sistemi operativi

Grazie all’offerta in corso, AtlasVPN ora costa 1,54 euro al mese. Lo sconto è garantito dal piano biennale della VPN che permette di ottenere uno sconto dell’86%. Da notare che questo piano include 6 mesi extra per un abbonamento complessivo di 30 mesi a prezzo bloccato.

L’attivazione può avvenire direttamente online. Le offerte di AtlasVPN sono accessibili con fatturazione anticipata (per una spesa complessiva di circa 46 euro). Per tutti i nuovi clienti che scelgono la VPN, inoltre, c’è una garanzia Soddisfatti o Rimborsati da esercitare entro i primi 30 giorni dall’attivazione del servizio. Per tutti i dettagli è possibile seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.