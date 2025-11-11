Nuova VPN per il Black Friday: le 5 offerte top da attivare subito

Il periodo di Black Friday è l'occasione giusta per attivare una delle migliori VPN del 2025 con un prezzo scontato: ecco le 5 offerte più interessanti del momento.
Nuova VPN per il Black Friday: le 5 offerte top da attivare subito

Il mese di novembre segna l’inizio del periodo di offerte del Black Friday e, come da tradizione, rappresenta l’occasione giusta per poter attivare una nuova VPN illimitata, assicurandosi un prezzo ridotto al minimo con anche la possibilità di sfruttare un abbonamento di lunga durata. In questo modo è possibile dare un taglio netto al costo di un servizio sempre più importante per navigare in sicurezza, senza tracciamento e senza blocchi su base geografica.

Le migliori VPN sul mercato hanno già presentato offerte dedicate al periodo di Black Friday, proponendo condizioni molto vantaggiose per i nuovi utenti. Di seguito andremo ad analizzare quelle che sono le promozioni da sfruttare oggi per attivare una VPN illimitata.

NordVPN: prezzo più basso del 2025 per la VPN

Non può mancare NordVPN nell’elenco delle migliori offerte del Black Friday per chi è alla ricerca di una nuova VPN. Con la promo in corso, il servizio è ora disponibile con il 74% di sconto, andando ad attivare il piano biennale con 4 mesi extra (per ottenere un mese aggiuntivo rispetto a quanto indicato in pagina basta aggiungere il codice BLAZE1MO al momento del pagamento). Sfruttando quest’offerta, il prezzo si riduce a 2,88 euro al mese. Per tutti i nuovi utenti c’è sempre una garanzia “soddisfatti o rimborsati” esercitabile nei primi 30 giorni successivi all’attivazione. Si tratta del prezzo più basso del 2025 per NordVPN. L’offerta è disponibile tramite il sito ufficiale.

Attiva qui NordVPN

Surfshark: qualità e sicurezza a meno di 2 €/mese

Un’altra promozione da cogliere al volo per questo periodo di Black Friday è quella di Surfshark, una delle migliori VPN sul mercato. Sfruttando lo sconto applicato al piano di 24 mesi con 3 mesi aggiuntivi, per un totale di 27 mesi di utilizzo, è possibile ridurre il costo del servizio fino a 1,99 euro al mese (anziché 5,71 euro al mese), con 30 giorni di garanzia di rimborso. Aggiungendo 20 centesimi al mese è possibile passare al piano One che include il sistema antivirus e altri tool di sicurezza. La promozione è attivabile tramite il sito ufficiale di Surfshark.

Attiva qui Surfshark

Total VPN: super sconto per il piano annuale

Il Black Friday è l’occasione giusta per attivare una nuova VPN economica ma di qualità. L’offerta giusta arriva da Total VPN che mette a disposizione dei suoi utenti la possibilità di attivare il piano annuale con 80 euro di sconto. In questo modo, il servizio è disponibile con un costo di 1,59 euro al mese. L’offerta include 30 giorni di garanzia di rimborso oltre alla possibilità di utilizzare il sistema antivirus TotalAV e Total AdBlock. Per accedere allo sconto basta raggiungere il sito di Total VPN, tramite il box qui di sotto.

Attiva qui Total VPN

ExpressVPN: veloce, sicura e con un prezzo super

Per una VPN veloce e sicura, con un servizio completo e ricco di vantaggi, è possibile puntare su ExpressVPN. Anche in questo caso c’è una promo da sfruttare per il Black Friday. Il servizio è disponibile con un prezzo ridotto a 3,49 dollari al mese scegliendo il piano 2 anni + 4 mesi, con un risparmio del 73%. L’offerta è valida solo per un breve periodo ed è attivabile tramite il sito di ExpressVPN.

Attiva qui ExpressVPN

CyberGhost: un’ottima VPN con l’82% di sconto

Un’altra ottima VPN da attivare durante il Black Friday è CyberGhost. Il servizio è in promo con il piano di 2 anni + 2 mesi che può oggi beneficiare di uno sconto dell’82%. Grazie a quest’offerta è possibile accedere alla VPN con un prezzo ridotto a 2,19 euro al mese, con una garanzia di rimborso valida per i primi 45 giorni dall’attivazione. L’offerta è disponibile tramite il sito di CyberGhost, qui di sotto.

Attiva qui CyberGhost

