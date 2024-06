Nuove Azioni Chrome permettono di chiamare ristorante da barra indirizzi

Google, nella giornata di ieri, ha presentato sul suo blog ufficiale delle nuove e interessanti Azioni Chrome che ampliano ulteriormente le potenzialità di questa funzione.

Nello specifico, le nuove integrazioni consentono agli utenti di chiamare numeri di telefono, leggere recensioni e ottenere indicazioni stradali per raggiungere ristoranti o negozi di qualunque tipo. Il tutto gestibile dalla barra degli indirizzi.

Le Azioni Chrome sono una funzione introdotta da Google nell’ormai lontano 2020 e consentono agli utenti di eseguire in modo rapido delle attività interagendo con la barra degli indirizzi. Qui, infatti, è possibile digitare query prestabilite per ottenere passaggi che, da mobile, risulterebbero molto più complessi. Per esempio, utilizzando il carattere “@” è possibile cercare in modo molto rapido tra preferiti, schede e siti presenti nella cronologia.

Le nuove Azioni Chrome saranno disponibili anche per utenti iOS, anche se in questo caso sarà necessario aspettare fino al prossimo autunno.

Arrivano le nuove Azioni Chrome, ma il browser di Google non si limita a questa novità

Questa implementazione non è l’unica che ha di recente interessato il browser di Google. Tra di esse, per esempio, figura una nuova funzione per il feed di Discover che permette di ricevere aggiornamenti automatici riguardo agli esiti dei match della propria squadra del cuore. Altra introduzione interessante è quella che riguarda gli utenti iOS, che sono in grado di vedere suggerimenti sulle ricerche di tendenza direttamente dalla barra degli indirizzi di Chrome.

Sempre nel contesto della barra degli indirizzi, inoltre, gli sviluppatori di Google hanno lavorato per un nuovo sistema per i suggerimenti di ricerca basato sulla tecnologia nota come machine learning.

Il continuo sviluppo di Chrome è un ottima strategia adottata dal colosso di Mountain View per tenere a debita distanza i tanti competitor sulla scena, con browser come Edge, Firefox e Opera che restano costretti a inseguire.