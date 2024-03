Nuove indiscrezioni sui prossimi iPad e sulla lista di aggiornamento ad iPadOS 18

L’arrivo dei nuovi iPad sembra essere uno degli aspetti principali che interessa il mondo della tecnologia ultimamente. Entro la fine dell’anno, Apple rilascerà ufficialmente il nuovo software iPadOS 18 ma non tutti i tablet di Cupertino che ad oggi hanno iPadOS 17 potranno riceverlo. Stando ad alcune fonti anonime che sembrano avere buona esperienza in merito, sono arrivate nuove voci e nuove precisazioni su quali saranno i dispositivi che potranno ricevere il prossimo aggiornamento.

Dopo le prime voci che hanno anticipato la questione, è arrivata un ulteriore conferma con un dettaglio molto importante: a quanto pare gli iPad basati sul chipset A10X Fusion non riceveranno iPadOS 18.

iPadOS 18, ecco quali iPad potranno riceverlo e quali invece resteranno fuori

Gli utenti che possiedono un iPad Pro da 10,5 o da 12,9″ del 2017, possono anche perdere le speranze. A quanto pare i dispositivi appena citati sono rimasti fuori dall’elenco degli aggiornamenti. Entrambi sono infatti alimentati dal chipset A10X Fusion. In realtà la questione è molto estesa, in quanto anche i modelli dotati di A10 Fusion non riceveranno iPadOS 18.

In conclusione dunque, supponendo che le informazioni siano corrette alla luce della grande affidabilità della fonte, questi in basso sono i modelli che invece riceveranno il nuovo aggiornamento:

iPad Pro: 2018 e successivi;

iPad Air: 2019 e successivi;

iPad mini: 2019 e successivi;

iPad: 2020 e successivi;

Tutto sembra essere pronto per il prossimo evento WWDC 2024 di giugno, con cui Apple presenterà il sistema operativo per iPad che per non arriverà prima di settembre. Parlando delle nuove versioni del tablet, quest’anno dovremmo vedere nuovi modelli di iPad Pro da 11 e 13″, che dovrebbero essere i primi iPad della storia a mostrare un pannello OLED. I tablet saranno alimentati dal processore M3 prodotto a 3 nm. Si preannuncia quindi un 2024 pieno di novità per quanto concerne Apple, che continua a lavorare sotto traccia a diversi progetti interessanti.