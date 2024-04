Nuovi CODICI sconto su eBay, la PS5 Slim è da COMPRARE subito

La giornata degli sconti targata eBay diventa sempre più entusiasmante man mano che vengono fuori i pezzi pregiati. In queste ore è il momento della nuova PS5 Slilm, la console ridotta nelle dimensioni ma non nelle prestazioni, diventata l’oggetto del desiderio di diverse persone.

In grado di soddisfare le esigenze di grandi e piccini, questa PlayStation arriva su eBay con garanzia italiana e con il suo tagli di memoria da 1 TB. Esteticamente nettamente migliorata secondo il parere di molti, arriva oggi innanzitutto con uno sconto del 36%, che consiste in 251 €, e poi con un ulteriore ribasso fornito dal codice “PSPRAPR24“. Oggi infatti infatti sono in vigore gli sconti dell’iniziativa “Più spendi, più risparmi“.

Il prezzo finale di questa PS5 Slim, ovviamente provvista di carrello CD, equivale dunque a 433 € siccome lo sconto applicato è di ulteriori 15 €. Sono due gli anni di garanzia offerti e la spedizione è garantita in circa quattro giorni.

La PS5 è in sconto: la versione da 1 TB costa 251 € in meno

L’aspetto principale, che si è poi rivelato anche il punto di forza assoluto di questa PlayStation è ovviamente l’estetica. È stata ridotta nelle dimensioni, diventando quindi molto più facile da trasportare anche per chi vuole che non manchi mai quando è in viaggio.

Le linee sono quindi molto più dolci e allo stesso tempo è un piacere per gli occhi anche solo guardarla. La PS5 Slim è in grado di sviluppare prestazioni eccezionali. Il tutto grazie al suo SSD ad altissima velocità ma soprattutto al suo sistema Ray Tracing che con raggi di luce simulati singolarmente crea ombre e riflessi veramente realistici. Arrivando fino a 120 fps la PS5 offre l’esperienza di gioco migliore in assoluto, complice anche il controller DualSense.

Grazie allo sconto applicato con il codice “PSPRAPR24” oggi la console può essere vostra per soli 433 € con due anni di garanzia.