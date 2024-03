Nuovi iPad Pro, Apple ha scelto chi produrrà i display

Manca ormai veramente poco: nelle settimane che verranno Apple ha in programma di presentare la sua nuova gamma di iPad Pro. Ad essere inclusi ecco un modello da 11 pollici e uno da 12,9 pollici.

Chi si interroga su quale sia la novità, il vero cavallo di battaglia, dei nuovi tablet di Cupertino dovrebbe già saperlo viste le numerose indiscrezioni. Ci sarà infatti il passaggio dagli schermi LCD a quelli di tipo OLED. Secondo quanto appreso dal web, entrambi i tablet dovrebbero essere dotati di questa novità. A provvedere all’equipaggiamento degli schermi sarà al 100% uno dei due colossi per eccellenza: Samsung Display o LG Display. Durante le ultime ore però sarebbero arrivati ulteriori dettagli.

I nuovi iPad Pro non sono mai stati così vicini, ecco chi produrrà gli schermi OLED

Secondo il famosissimo media coreano ET News, sarà Samsung Display a fornire in esclusiva il driver display IC (DDI) per tutti i nuovi modelli di iPad Pro in arrivo, il che è una mossa insolita, dato che Apple in genere lavora con due fornitori per ciascun componente. È in questo modo infatti che l’azienda riesce ad avere una fornitura costante e soprattutto a poter negoziare i prezzi.

Il colosso di Cupertino utilizzerà i DDI di Samsung anche per i modelli dotati di display OLED forniti da LG. Ma cos’è il DDI? Si tratta di un tipo di circuito specifico e integrato che controlla il funzionamento dell’intero pannello OLED. In breve è quello che trasmette l’azione hardware sullo schermo, “dicendo” al display stesso quali colori mostrare, che tipo di immagini e a che frequenze.

Il beneficio dell’arrivo dei display OLED sui nuovi iPad Pro è grande. I neri sono più profondi e i colori nettamente più ricchi rispetto al solito. Si prevede anche una configurazione della fotocamera aggiornata e l’arrivo della ricarica wireless di tipo MagSafe.