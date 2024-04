Nuovo aggiornamento WhatsApp: tasto Like rinnovato per reagire agli stati

La grande propensione all’aggiornamento di WhatsApp non è di certo un mistero e lo testimoniano le novità giunte tra le braccia degli utenti ultimamente. In questo momento, chi nota un aggiornamento di stato nell’app di messaggistica con cui desidera interagire, ha due soluzioni. La prima è scrivere una risposta nella barra sottostante, la seconda invece consiste nello scorrere verso l’alto per scegliere poi tra alcune emoji di reazione.

Instagram, anch’essa parte del gruppo Meta, concede tale possibilità ma in maniera diversa: c’è infatti un semplice pulsante “Mi piace” mediante il quale si può inviare una reazione con un’emoji a forma di cuore. Tuttavia, stando alle ultime notizie, nella versione beta di WhatsApp appena rilasciata, si sta preparando una novità che avvicinerà l’app di messaggistica proprio ad Instagram. Ovviamente il discorso vale per quanto riguarda la reazione agli aggiornamenti di stato.

WhatsApp si aggiorna: agli stati si potrà reagire con un nuovo tasto

Secondo alcune fonti molto vicine al mondo WhatsApp, l’ultima versione beta con numero di serie 2.24.8.6 riservata al momento a pochi utenti, porta una novità. C’è la possibilità di reagire rapidamente ai post degli altri con un pulsante “Mi piace” appena introdotto. Dando uno sguardo a questa feature nella sua forma attuale, non sembra essere pronta per un’implementazione a stretto giro.

Tanti utenti hanno infatti lamentato un bug: bloccherebbe continuamente l’applicazione. Si presume però che non servirà molto per rimediare all’errore in corso, per cui c’è ottimismo. A breve poi proprio questa funzione verrà introdotta anche nella beta allargata a tutti gli altri sviluppatori di WhatsApp.

Questa è solo l’ennesima funzionalità di Instagram che Meta ha voluto allargare a WhatsApp. Il motivo principale sta proprio nella grande intuitività. Dopo diverse feature molto “social”, l’app colorata di verde si fa sempre più strada verso il futuro che, a quanto pare, è previsto molto radioso.