Nuovo design per le griglie dei profili su Instagram

Attraverso un’implementazione che dovrebbe essere attiva in queste ore, le griglie dei profili Instagram dovrebbero iniziare a mostrare contenuti sotto forma di rettangoli invece che quadrati. A svelare questo cambio del layout è stato Adam Mosseri in persona, figura a capo del noto social network.

In una storia sulla piattaforma, Mosseri ha approfondito spiegando come a molti utenti piacciono i quadrati, ma che le foto con questa forma sono destinate a diventare una sorta di “eredità” della piattaforma. Secondo il CEO, la maggior parte di contenuti caricati su Instagram (siano essi foto o video) sono orientati in verticale, con il servizio che ha dimostrato l’intenzione di adattarsi a questo trend.

Griglie profili Instagram: addio ai quadrati, si passa ai rettangoli

Lo stesso Mosseri ha sottolineato come il cambiamento, soprattutto all’inizio, potrebbe essere disorientante se non fastidioso. Nonostante ciò, si è comunque detto ottimista sul lungo termine, essendo sicuro che questo cambiamento eviterà fastidiosi ritagli a contenuti non adatti al vecchio formato.

Questo cambiamento così radicale è solo l’ultimo di una lunga lista che ha coinvolto la piattaforma Meta nel corso degli ultimi mesi.

La più recente e discussa è senza dubbio la stretta nei confronti dei filtri di bellezza, con il taglio di tutti quelli creati con Meta Spark e il mantenimento solo di quelli ufficiali. Ovviamente non sono mancate le implementazioni positive, come il nuovo sistema di ricerca per cercare parole chiave nei messaggi privati. Quest’ultima soluzione si è rivelata un vero e proprio salto di qualità per i creator attivi su Instagram, in quanto permette di non perdersi tra le decine (in molti casi anche centinaia) di messaggi ricevuti.

Il tutto mentre sembra poter nascere un nuovo potenziale concorrente per il servizio Meta: uno sviluppatore attivo su Bluesky sta infatti lavorando su un potenziale competitor di Instagram.