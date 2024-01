Nuovo Fire TV Stick 4K Max su Amazon al 38% di sconto, è fenomenale

Molti utenti non aspettavano altro che il ritorno in sconto di un prodotto del genere ed eccoli subito accontentati da Amazon. Il Fire TV Stick 4K Max è di nuovo disponibile sul sito e-commerce con un prezzo ottimo.

Questo dispositivo, in grado di rendere ogni televisione ancora più performante e dotata delle principali piattaforme streaming, oltre che di molte altre funzionalità, torna con il 38% di sconto. Il suo prezzo di vendita quindi scende a soli 49,99 € con spedizione prevista entro domani e con due anni di garanzia.

Il nuovo Fire TV Stick 4K Max di Amazon è in promo, le sue peculiarità

Dalla parte di questo dispositivo Fire TV Stick c’è davvero tutto quello che serve, innanzitutto la grande qualità del 4K Ultra HD.

Gli utenti potranno infatti sfruttare le piattaforme come Netflix e Prime Video con l’HDR10+ e con il Dolby Vision. Per far funzionare il tutto, basterà collegare il ricevitore alla porta HDMI della propria televisione.

Inizialmente i dispositivi della gamma Fire TV di Amazon erano intesi come un upgrade per quelle televisioni che non fossero smart. In realtà si tratta di prodotti molto utili anche per quelle smart TV che però non godono di ottime possibilità, per cui acquistarne uno potrebbe essere perfetto.

Con questo modello Stick 4K Max si è raggiunto un livello altissimo e lo testimoniano le tante recensioni positive. Il prodotto infatti è dotato, come avete potuto vedere, di caratteristiche tecniche molto importanti e oggi anche di un grande sconto. Grazie al 38% in meno su Amazon, gli utenti potranno pagarlo solo 49,99 € con due anni di garanzia e con la spedizione entro domani.

