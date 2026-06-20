Nuovo Outlook sotto accusa: fino a 10 secondi per aprire una email

La transizione verso il nuovo Outlook per Windows continua ad alimentare discussioni tra utenti e amministratori IT.

A quasi tre anni dall’avvio della sostituzione progressiva delle app Mail e Calendario, il nuovo client si distingue per funzionalità aggiornate e un’interfaccia unificata, ma fatica ancora sul fronte delle prestazioni. Uno dei problemi più segnalati nelle ultime settimane riguarda la gestione delle notifiche in Windows 11: aprire un’email direttamente da un avviso di sistema può richiedere fino a 10 secondi, un’attesa difficile da accettare in contesti di lavoro intensivo.

Outlook e notifiche lente: cosa succede dietro le quinte

Il comportamento differisce in modo netto rispetto alla versione classica dell’app, che apre il messaggio quasi istantaneamente.

Il nuovo client, invece, deve prima inizializzare l’infrastruttura web, autenticare l’account, sincronizzare i dati dal server e completare il rendering dell’interfaccia. In alcuni test documentati dagli utenti, l’intera sequenza supera i 10 secondi. Il paradosso è evidente: cercare manualmente il messaggio aprendo Outlook dal menu Start risulta spesso più rapido rispetto al clic diretto sulla notifica.

La causa tecnica è nota. Il nuovo Outlook si basa su WebView2, il componente Microsoft che esegue contenuti web all’interno di applicazioni Windows tramite il motore Chromium di Edge. Questo approccio distribuisce il carico su numerosi processi separati, inclusi componenti per la grafica, i servizi in background e la gestione del motore Chromium stesso. La vecchia versione dell’app utilizza invece un’architettura Win32 nativa, più compatta e diretta nell’accesso ai dati memorizzati localmente.

Le differenze emergono anche nel consumo di memoria RAM: in stato di inattività, il nuovo client può occupare diverse centinaia di megabyte in più rispetto alla controparte classica.

I progressi di Microsoft e i limiti ancora aperti

Microsoft è consapevole del problema da tempo. L’azienda ha sviluppato strumenti diagnostici dedicati, tra cui un’API denominata Delayed Message Timing, pensata per identificare colli di bottiglia nelle app basate su WebView2.

I tempi di avvio sono migliorati rispetto alle prime versioni del 2023 e 2024, e il client ha ricevuto funzionalità molto richieste in ambito enterprise: supporto avanzato ai file PST, gestione migliorata della posta condivisa e calendari più completi.

Nonostante questo, la scadenza per l’abbandono della versione classica di Outlook in diversi scenari aziendali è stata posticipata, un segnale che molti leggono come un riconoscimento implicito della maturità ancora incompleta del nuovo client.

Perché il vecchio client resta il riferimento per i professionisti

Nelle comunità tecniche e nei forum dedicati a Windows, l’orientamento è abbastanza uniforme.

Gli utenti riconoscono il valore delle nuove funzioni, ma considerano la versione classica più affidabile per un uso professionale continuativo. La gestione locale della posta tramite cache, la rapidità nell’apertura dei messaggi e la disponibilità di funzionalità consolidate nel tempo restano elementi difficili da sostituire. Il divario tra uniformità multipiattaforma e prestazioni native rimane il nodo centrale dell’evoluzione del nuovo Outlook, e finché non verrà colmato, il client più datato continuerà a essere il punto di riferimento per chi non può permettersi di aspettare.