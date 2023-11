Nuovo Password Manager? C'è NordPass in sconto a un SUPER PREZZO

È il momento giusto per iniziare a usare un nuovo Password Manager. Grazie all’offerta di NordPass, infatti, è possibile accedere al gestore di password con una spesa di appena 1,29 euro al mese optando per il Piano di 2 anni che include 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi di abbonamento a prezzo bloccato.

In più, per chi sceglie NordPass, è possibile aggiungere anche NordVPN, con un costo extra di 2,99 euro al mese, e 1 TB in cloud con NordLocker, al costo di appena 1 euro in più al mese. L’offerta è attivabile, per un periodo di tempo limitato, tramite il sito ufficiale di NordPass accessibile dal link qui di sotto.

Password Manager a prezzo ridotto: ecco l’offerta di NordPass

Con NordPass è possibile accedere a un Password Manager multi-piattaforma che consente di gestire, in totale sicurezza, le chiavi d’accesso ai propri account e le credenziali di pagamento. Il tool è in grado anche di gestire in automatico l’inserimento delle password, senza compromessi sulla sicurezza, e di rilevare password deboli e violazioni di dati, suggerendo all’utente di cambiare le credenziali di un account.

Con l’offerta in corso, NordPass costa appena 1,29 euro a mese. La promozione è legata all’attivazione del piano biennale con 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi di abbonamento a prezzo bloccato. Si tratta della soluzione più conveniente sul mercato per accedere a un Password Manager multi-piattaforma e sicuro in grado di garantire una gestione ottimale dei propri dati.

La promozione è attivabile dal sito di NordPass, tramite il link riportato qui di sotto. Per tutti i nuovi utenti è possibile sfruttare:

una garanzia di rimborso esercitabile entro 30 giorni

aggiungere NordVPN al costo di 2,99 euro al mese

aggiungere 1 TB in cloud con NordLocker al costo di 1 euro al mese

Tutti i dettagli sulla promozione sono disponibili di seguito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.