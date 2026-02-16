Nuovo sito web a febbraio: dopo l'offerta di IONOS non ci sono più scuse per rimandare

La promozione in corso permette di sottoscrivere il piano Plus di MyWebsite Now Starter gratis per un anno.
Federico Pisanu
Pubblicato il 16 feb 2026
Nuovo sito web a febbraio: dopo l'offerta di IONOS non ci sono più scuse per rimandare
Freepik

Sono tante le persone che vorrebbero avere un sito web tutto per sé, dove raccontarsi agli altri, pubblicare notizie su un argomento di nicchia, oppure vendere determinati servizi o prodotti. Come per tutte le cose però, anche qui vale il detto “tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare”.

Da una parte le scarse conoscenze informatiche, dall’altra il timore per una spesa impraticabile: sono questi i due elementi che nella stragrande maggioranza dei casi frenano quanti desiderano avere uno spazio web personale, che sia un blog, un sito vetrina, un sito di notizie o perfino un e-commerce.

Eppure né il primo né il secondo dovrebbero più essere due motivi validi per rinunciare al proprio sogno. Ne è una chiara dimostrazione l’ultima offerta di IONOS, azienda di web hosting leader in Europa, che propone il pacchetto Plus di MyWebsite Now Starter – strumento ideale per aprire un sito senza alcun tipo di conoscenza in pochi minuti – gratis per un anno invece di 18 euro al mese.

Pagina offerta IONOS

ionos

Sito web dall’aspetto professionale in pochi minuti

Il merito è del website builder con AI di IONOS, capace di costruire un sito da zero partendo da una semplice descrizione del progetto online che si ha in mente. A tutto il resto pensa poi l’intelligenza artificiale, che dà vita nel giro di pochi minuti a un sito web dall’aspetto professionale in tutto per tutto.

Il pacchetto MyWebsite Now Starter Plus include un dominio gratuito per il primo anno, una casella e-mail con 12 GB, uno spazio web da 50 GB, un generatore di loghi basato sull’intelligenza artificiale, un generatore di pagine web con AI e tutta una serie di strumenti AI per migliorare la SEO del sito e ottenere da subito una buona visibilità sui motori di ricerca.

L’offerta attuale, che consente di risparmiare 18 euro al mese, è valida solo per un periodo di tempo limitato.

Pagina offerta IONOS

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

Aruba Hosting: fino al 60% di sconto su tutti i servizi Hosting e Domini
Offerte

Aruba Hosting: fino al 60% di sconto su tutti i servizi Hosting e Domini
Sito web pronto a partire da 2,49 €/mese: l’offerta Hostinger per il tuo business
Offerte

Sito web pronto a partire da 2,49 €/mese: l’offerta Hostinger per il tuo business
Costruire un sito non è mai stato così facile: scopri l’AI di IONOS a 0€
Hosting

Costruire un sito non è mai stato così facile: scopri l’AI di IONOS a 0€
Web hosting professionale: 1 anno gratis con IONOS
Offerte

Web hosting professionale: 1 anno gratis con IONOS
Link copiato negli appunti