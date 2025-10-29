Nuovo sito web in 3 passaggi: 80% di sconto sul website builder di Hostinger

Aprire un sito web è il sogno di tante persone, spesso e volentieri però vi si rinuncia in partenza per scarse conoscenze in ambito informatico o per paura di affrontare un ingente investimento nell’affidare la realizzazione del portale web a un’agenzia specializzata. Oggi però, grazie all’avvento dell’intelligenza artificiale, tutti possono esaudire il proprio desiderio in pochi semplici passaggi.

Lo strumento che segna un’autentica rivoluzione in questo contesto è il website builder AI, letteralmente un “costruttore di siti web” basato sull’intelligenza artificiale. A offrire un simile servizio sono diversi provider di hosting, tra cui figura anche Hostinger, uno dei più importanti a livello europeo. Tra l’altro, sul sito ufficiale sono disponibili gli sconti del Black Friday, che permettono di risparmiare l’80% sul piano Website Builder Premium della durata di quattro anni.

Il website builder con AI di Hostinger

Il pacchetto Hostinger Website Builder Premium include gli strumenti essenziali per creare un sito web da zero. Il suo fiore all’occhiello è il website builder AI, attraverso cui tutti possono realizzare un sito da una semplice descrizione del proprio progetto: la descrizione dell’idea rappresenta per l’appunto il primo passaggio, segue poi la personalizzazione della bozza del sito preparata dall’intelligenza artificiale, infine come terzo e ultimo step vi è la scelta del nome del sito e la sua pubblicazione.

Nel piano Hostinger in offerta sono poi inclusi un sito web, cinque pagine, 2 GB di spazio di archiviazione, una casella di posta elettronica gratuita per un anno, 170 template tra cui scegliere, strumenti di email marketing e le modifiche da dispositivi mobile.

Gli sconti del Black Friday consentono di attivare il piano Website Builder Premium della durata di quattro anni al prezzo scontato di 2,49 euro al mese, a cui si aggiungono 3 mesi extra in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni.