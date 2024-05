Cogliendo un po’ tutti di sorpresa, Amazon oggi propone uno sconto del 31% su Apple Watch SE di 2ª generazione che porta il prezzo finale dello smartwatch a soli 199 euro. È il nuovo minimo storico per l’indossabile di ultima generazione con cassa color mezzanotte da 40mm e cinturino sport della stessa colorazione. La consegna, come al solito, è gratuita per tutti gli abbonati Prime.

Apple Watch di 2ª generazione è lo smartwatch da prendere: solo 199€ con lo sconto Amazon

L’Apple Watch SE di 2ª generazione si presenta con il solito design raffinato in stile Apple, prestazioni fluide e un’ampia gamma di funzioni per la salute e il fitness, il tutto a un prezzo accessibile.

Il display Retina offre un’eccellente visibilità, anche in condizioni di luce solare diretta (la luminosità raggiunge i 1000 nit). La sua ampiezza consente di visualizzare facilmente notifiche, messaggi e app, senza la necessità di dover sempre attivare lo schermo e – ovviamente – prendere lo smartphone.

Il cuore SiP S8 garantisce prestazioni fluide e reattive, rendendo l’utilizzo dell’Apple Watch SE di 2ª generazione un’esperienza piacevole e senza lag. Le app si aprono rapidamente, le animazioni sono fluide e la navigazione nei menu è intuitiva. Lo stesso processore, insieme ai vari sensori nascosti all’interno della cassa in alluminio, è alla base delle varie funzionalità per monitorare salute e fitness.

Lo smartwatch di Apple del 2023 può monitorare la frequenza cardiaca (inviando notifiche in caso di anomalie), la qualità del sonno, tante tipologie di allenamento (riconosciute in automatico, nuoto compreso), ed è anche in grado di rilevare incidenti e cadute per chiamare i soccorsi.

Nel pacchetto di funzionalità trovano ovviamente spazio anche Apple Pay, la piattaforma per i pagamenti digitale dell’azienda di Cupertino, e Siri, l’assistente virtuale che consente di compiere azioni con un semplice comando vocale. Il sistema operativo, poi, è watchOS 10, quello che il colosso californiano ha descritto come l’aggiornamento più ricco di sempre per il suo indossabile.