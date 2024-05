Con l’ultima conferenza Microsoft potrebbe esserci stata la tanto attesa svolta nel mercato dei PC. All’evento Surface del 2024 ci sono stati annunci di una certa importanza, tutti accompagnati da dimostrazioni sul campo che confermano l’ottimo lavoro fatto dal colosso di Redmond e dai suoi partner. Su tutti Qualcomm, che ha realizzato i chip Arm Snapdragon X Elite 12-core e Plus 10-core.

Microsoft Surface Pro vs MacBook Air M3

A proposito di dimostrazioni, i nuovi dispositivi Surface Laptop e Pro sono stati confrontati con i principali rivali oggi sul mercato, ovvero i MacBook di Apple. Come riportato da Tom Warren di The Verge, l’azienda ha dedicato circa un’ora a demo di applicazioni e risultati benchmark tra Geekbench e Cinebench.

Il Surface Pro di nuova generazione, ad esempio, è stato confrontato con il MacBook Air M3 da poco presentato da Apple. Ebbene, il nuovo 2-in-1 di Microsoft (disponibile anche nella versione con display OLED) offre performance multithread il 58% superiori rispetto all’Air da 15″ di ultima generazione con CPU 8-core e GPU 10-core.

I risultati sono a favore dei nuovi arrivati di Microsoft anche per quanto riguarda l’efficienza. I nuovi PC Copilot+ garantiscono fino a 15 ore di navigazione web o 22 di riproduzione video locale, il MacBook Air M3 offre sì 15 ore di navigazione web, ma si ferma a 18 ore quando si parla di riproduzione video. La differenza è poca, ma c’è.

Il Surface Pro 11ª edizione (così viene chiamato da Microsoft) è un 2-in-1 che esegue Windows e che può essere configurato anche con un display OLED. Considerato ciò, potrebbe essere visto come un rivale dell’iPad Pro M4 svelato solo poche settimane fa da Apple, ma quest’ultimo ha un limite non di poco conto: non esegue un sistema operativo desktop. Il Surface Pro, invece, arriva con Windows 11 a bordo.