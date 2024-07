Sono questi gli occhiali smart AR di Meta? Zuckerberg sembra confermare

I dispositivi indossabili, come smartwatch e visori VR, sono sempre più popolari, ma quale sarà il prossimo device di grande tendenza? Alcuni indizi sembrano portare agli occhiali smart, meno potenti ma sicuramente più discreti e comodi rispetto ad un Vision Pro, ad esempio. Un’azienda pronta a investire in questo settore è Meta, con Mark Zuckerberg che ha confermato ufficialmente che il colosso tech da lui guidato sta lavorando proprio a degli occhiali intelligenti con AR.

Meta Glass: primo sguardo ai nuovi occhiali smart AR?

L’ufficialità è stata comunicata poche settimane fa, durante un’intervista rilasciata allo youtuber Kallaway. Oggi però possiamo dare un primo a sguardo a quelli che potrebbero essere i Meta Glass (nome non ufficiale, ndr). Su Threads, l’utente mkarolian fa notare come in una foto condivisa da Zuckerberg a inizio 2024 siano presenti due paia di occhiali con una montatura abbastanza spessa e con le aste che si piegano in un punto decisamente insolito.

Il contenuto non è passato inosservato, anzi ha catturato l’attenzione dello CEO di Meta, che ha risposto dichiarando che nuove informazioni saranno condivise entro la fine dell’anno. Insomma, pur non essendo stato così esplicito, il commento di Zuckerberg sembra proprio una conferma.

L’imprenditore statunitense, che ora è chiamato ad affrontare una nuova accusa lanciata dall’Unione Europea, ha affermato che l’azienda è quasi pronta a rivelare un prototipo del prodotto. Considerato ciò, ci sono buone probabilità che i nuovi occhiali smart AR possano essere svelati durante la conferenza annuale Meta Connect di settembre. Lo scorso anno, in occasione dello stesso evento, sono stati mostrati per la prima volta i Ray-Ban Meta.

Allo stato attuale, ci si muove comunque ancora tra rumor, “mezze conferme” e dubbi. Quando saranno acquistali gli occhiali smart di Meta? Quanto costeranno? Presenteranno ancora il logo Ray-Ban? A queste domande, al momento, non c’è risposta.