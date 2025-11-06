Octopus annuncia le tariffe luce e gas dell'offerta a prezzo fisso valide fino al 18 novembre

Il fornitore britannico Octopus ha rinnovato le tariffe luce e gas della sua offerta a prezzo fisso, fissando la scadenza della promozione al 18 novembre. Nonostante l’arrivo dei mesi più freddi dell’anno, quando le tariffe energetiche inevitabilmente salgono, quelle di Octopus Energy si confermano come tra le tariffe più competitive disponibili all’interno del mercato libero.

Dalla sua Octopus può vantare anche un’altra caratteristica distintiva, ossia la possibilità offerta ai suoi clienti di scegliere la tariffa più bassa anche dopo la scadenza dei primi dodici mesi: ricordiamo, per chi non lo sapesse, che il costo della materia prima luce e gas è da intendersi infatti bloccato per un anno di fila.

Le nuove tariffe dell’offerta Octopus Fissa 12 Mesi valide fino al 18 novembre

Ecco un riepilogo completo della nuova offerta a prezzo fisso Octopus Fissa 12 Mesi. Le tariffe che seguono sono valide per tutti coloro che richiederanno una nuova fornitura entro il 18 novembre.

Materia prima Luce (tariffa monoraria)

0,1078 euro/kWh : costo della materia prima luce bloccato per 12 mesi consecutivi

: costo della materia prima luce bloccato per 12 mesi consecutivi 72 euro l’anno: costo di commercializzazione

Materia prima Gas

0,39 euro/Smc : costo della materia prima luce bloccato per 12 mesi consecutivi

: costo della materia prima luce bloccato per 12 mesi consecutivi 84 euro l’anno: costo di commercializzazione

Gli altri costi che concorrono alla formazione della bolletta luce e gas di Octopus sono quelli indipendenti dal fornitore, vale a dire le spese relative al trasporto e alla gestione del contatore, gli oneri di sistema, gli oneri di regolazione e le imposte. Ogni singola voce viene riportata in modo trasparente all’interno della bolletta.

Per completare la sottoscrizione di una nuova fornitura Octopus occorre compilare la sezione “Le tue informazioni” con i propri dati personali (nome, cognome, e-mail, numero di cellulare e codice fiscale), in seguito inserire le info relative all’attuale fornitura, quindi scegliere il metodo di pagamento e completare la procedura guidata. Durante il passaggio dal vecchio al nuovo fornitore, non vi sarà alcuna interruzione del servizio.