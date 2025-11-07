Octopus continua a sorprendere: le nuove tariffe valide fino al 18 novembre

Nelle ultime settimane i fornitori energetici che operano nel mercato libero italiano hanno aumentato i costi sia della luce che del gas, come da copione. D’altronde è risaputo che durante i mesi più freddi dell’anno il costo dell’energia salga, di conseguenza nessuno si stupisce della direzione in cui ora va il mercato.

A stupire è invece Octopus, ancora una volta. Perché se è vero che con le nuove tariffe valide fino al 18 novembre il costo della luce non è più sotto i 0,10 euro/kWh, è altrettanto vero che rimane tra i più bassi dell’intero mercato libero. E se vogliamo, laddove Octopus sorprende ancora di più è nel costo della materia prima gas, che continua ad essere inferiore a 0,40 euro/Smc, quando la media nazionale è decisamente al di sopra di questa soglia.

Le nuove tariffe dell’offerta Octopus Fissa 12 Mesi fino al 18 novembre

Le tariffe che seguono sono valide per gli utenti che richiederanno l’attivazione della fornitura Octopus Fissa 12 Mesi entro il 18 novembre, riuscendo così a bloccare il costo della materia prima luce e gas per dodici mesi consecutivi. Al termine poi del primo anno di fornitura, i clienti Octopus potranno scegliere la tariffa più bassa, senza dunque sottostare a un costo prestabilito al momento della firma del contratto, come invece avviene nella maggior parte delle volte con gli altri fornitori.

Luce (tariffa monoraria)

0,1078 euro/kWh : costo della materia prima luce bloccato per un anno

: costo della materia prima luce bloccato per un anno 72 euro l’anno: costo di commercializzazione

Gas

0,39 euro/Smc : costo della materia prima gas bloccato per un anno

: costo della materia prima gas bloccato per un anno 84 euro l’anno: costo di commercializzazione

Insieme alle tariffe concorrenziali, un altro punto di forza di Octopus è la trasparenza dei costi in bolletta, dove vengono riportate in maniera dettagliata anche le voci di spesa indipendenti dal fornitore energetico britannico. Tra queste si annoverano ad esempio le imposte, le spese per la gestione e il trasporto del contatore, più gli oneri di sistema e gli oneri di regolazione.

Per accedere all’attuale offerta, in scadenza il 18 novembre, è sufficiente cliccare sul bottone qui sotto.