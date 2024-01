Se da tempo sogni di avere una friggitrice ad aria sappi che è arrivato il momento giusto, abbiamo scovato per te un’offerta imperdibile ma temporanea. Perciò fai in fretta e metti ora nel tuo carrello Amazon la friggitrice ad aria Cecotec scontata del 44%!

Il prezzo pieno di questo elettrodomestico è di 93,90 euro

Friggitrice ad aria Cecotec: prepara piatti super gustosi ma sani e leggeri!

Si tratta di una friggitrice perfetta per iniziare a seguire un corretto regime alimentare, infatti ti consente di cucinare con un solo cucchiaio di olio, ottenendo risultati super gustosi ma anche più salutari.

Cestello con un’area di cottura da 6,5 litri per cucinare grandi quantità di cibo. Potenza da 1700 W per una cottura più veloce ma con un consumo ridotto. Risultati eccezionali in tutte le ricette grazie alla tecnologia PerfectCook di aria calda che circola all’interno e esce dai fori posteriori. Design moderno e compatto con un pannello di controllo touch multifunzione per gestire il funzionamento. Friggitrice ad aria con un design unico di visualizzazione della cottura che si accende durante la cottura degli alimenti.

Hai a tua disposizione ben 12 modalità di cottura preimpostate che stabiliscono il tempo e la temperatura necessari per cucinare diversi tipi di cibi. Disponi poi di un termostato per regolare la temperatura da 80°C a 200°C e anche il tempo è regolabile da 0 a 60 minuti. Infine devi sapere che è dotata di funzione di protezione da surriscaldamento.

Tutti coloro che l’hanno già acquistata e provata l’hanno recensita con il massimo delle stelle in tutte le categorie.

Prendila ora su Amazon con lo sconto del 44%!

