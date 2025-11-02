Offerta ExpressVPN: 4 mesi gratis per vedere tutto ovunque nel mondo

Roberta Bonori
Pubblicato il 2 nov 2025
Con ExpressVPN, la VPN più veloce e affidabile al mondo, puoi accedere ai tuoi film, serie e programmi preferiti ovunque ti trovi, anche durante i tuoi viaggi di Natale o Capodanno. A partire da 4,49€ al mese, con 4 mesi gratuiti inclusi, porti con te la libertà di vedere tutto ciò che ami, senza limiti geografici e senza interruzioni.

Il piacere di guardare ciò che vuoi, ovunque sei

Immagina di essere a Londra per lavoro o a New York per le feste, e voler continuare la tua serie italiana preferita. Con ExpressVPN bastano pochi clic per connetterti a un server nel tuo Paese e accedere a Netflix, Prime Video, Disney+, RaiPlay o qualunque piattaforma, come se fossi sul divano di casa tua.

Lo streaming resta fluido, in alta definizione e senza fastidiosi blocchi. Nessuna attesa, nessuna restrizione: solo puro intrattenimento, ovunque nel mondo. ExpressVPN si installa in un minuto e funziona su qualsiasi dispositivo: smartphone, laptop, tablet o smart TV. Puoi collegare fino a 8 dispositivi contemporaneamente, così da restare connesso anche se viaggi con colleghi o familiari. In più, l’abbonamento include un’eSIM con 5 GB di dati gratuiti, ideale per navigare all’estero senza spendere in roaming. Perfetta per chi si muove spesso tra un volo e l’altro o lavora da remoto mentre esplora nuove destinazioni. ExpressVPN non è solo una VPN: è la chiave per vivere il web senza confini. Con oltre 100 Paesi disponibili, puoi accedere ai tuoi contenuti, siti e piattaforme preferite ovunque ti trovi. Con ExpressVPN, il prezzo è davvero contenuto: 4,49€ al mese con 4 mesi gratis. Un anno intero di accesso illimitato ai tuoi contenuti, senza limiti geografici e senza pensieri. E se vuoi provarla, hai la garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni.

