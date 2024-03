Offerta imperdibile: 37% di sconto su pCloud e accedi ai tuoi file ovunque

Nella nostra era digitale, accedere ai nostri file in ogni momento è fondamentale, soprattutto per chi lavora o studia. I servizi di cloud storage sono diventati indispensabili, e pCloud propone per questo motivo offerte vantaggiose: 37% di sconto sui suoi piani a vita.

Disponibile anche per Android, pCloud offre tre piani: Premium da 500 GB a 199 euro, Premium Plus da 2 TB a 399 euro e Ultra da 10 TB a 1.190 euro, tutti con un pagamento unico senza necessità di abbonamento.

37% di sconto su pCloud: accesso da qualsiasi dispositivo garantito

pCloud è compatibile con diverse piattaforme e sistemi operativi, incluso Android, che è tra i più utilizzati su smartphone e tablet. Ciò lo rende un hub ideale per l’archiviazione cloud. I vantaggi di utilizzare pCloud sul proprio dispositivo mobile includono la possibilità di archiviare e organizzare file in modo sicuro e intuitivo, l’accesso ai file da tutti i dispositivi e la condivisione di file e cartelle con altri utenti.

L’app Android di pCloud consente di controllare il livello di accesso e di caricare automaticamente foto e video, assicurando che i ricordi siano conservati in modo sicuro nel cloud.

C’è anche la politica di rimborso entro 14 giorni e un sistema di pagamento criptato con sicurezza a 256-bit SSL.

L’offerta di pCloud è particolarmente conveniente per chi cerca una soluzione di lungo termine per l’archiviazione dei dati. Con i suoi piani a vita, pCloud elimina la preoccupazione di dover rinnovare abbonamenti periodici, permettendo agli utenti di godere di un servizio di cloud storage senza pensieri aggiuntivi.

Approfitta del 37% di sconto sui piani a vita, con prezzi che partono da soli 199 euro. Con pCloud, puoi avere la certezza che i tuoi file saranno sempre accessibili, sicuri e ben organizzati.

Acquista il tuo piano pCloud QUI!