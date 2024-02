Offerta imperdibile: 77% di sconto e 2 mesi gratuiti con Surfshark One

Sicurezza e privacy: due concetti che riecheggiano nel mondo online sempre. Sei consapevole della loro importanza? Se così non fosse, dovresti prendere in considerazione l’offerta imperdibile lanciata da Surfshark One.

Questo pacchetto di protezione ti offre una VPN di qualità e un antivirus efficace a un prezzo incredibile: soltanto 3,49 euro al mese per il piano annuale, con 2 mesi gratis in omaggio.

Un risparmio del 77% sul prezzo standard, con in più la garanzia di una protezione completa per i tuoi dispositivi.

Offerta imperdibile Surfshark One: più di una VPN, un fortino digitale

Surfshark One non è una semplice VPN, ma un fortino digitale che ti protegge da tutte le minacce online. Ecco cosa ti consente di fare:

bloccare virus, malware, ransomware e altre minacce informatiche prima che possano danneggiare il tuo dispositivo, grazie all’antivirus in tempo reale;

prima che possano danneggiare il tuo dispositivo, grazie all’antivirus in tempo reale; nascondere il tuo indirizzo IP e la tua posizione online, per proteggere la tua privacy e aggirare le restrizioni geografiche, grazie alla VPN con oltre 3.200 server in 65 Paesi .

e la tua posizione online, per proteggere la tua privacy e aggirare le restrizioni geografiche, grazie alla VPN con . assicurare la massima sicurezza per i tuoi dati e le tue attività online, rendendoli inaccessibili a hacker e spie, grazie alla crittografia di livello militare .

. proteggere i tuoi account online con l’autenticazione a due fattori , scansionare i file per identificare potenziali minacce e bloccare gli annunci fastidiosi , grazie alle funzionalità avanzate.

, scansionare i file per identificare potenziali minacce e , grazie alle funzionalità avanzate. navigare online senza tracciamento e senza pubblicità , grazie al motore di ricerca privato Search .

, grazie al motore di ricerca privato . essere informato in caso di violazioni di dati che potrebbero interessare i tuoi dati personali, grazie al servizio di avviso Alert.

Non lasciarti sfuggire questa offerta imperdibile di Surfshark One. Approfitta dello sconto del 77% sul piano annuale e dei 2 mesi gratis in omaggio. Se non sei soddisfatto, puoi chiedere il rimborso entro 10 giorni dall’acquisto. Clicca sul bottone qui sotto e inizia subito!