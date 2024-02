Offerta imperdibile: Norton DELUXE con uno sconto del 66%

Se usi spesso il tuo computer, il tuo smartphone o il tuo tablet, sai quanto sia importante proteggerli da virus, malware e altre minacce che possono danneggiare i tuoi dispositivi e i tuoi dati. Per questo, ti serve un antivirus di qualità, magari a un’offerta imperdibile, come quella di Norton 360 Deluxe.

Parliamo di una delle aziende leader nel settore della sicurezza informatica, che propone una gamma di servizi che ti garantiscono protezione completa e avanzata.

Adesso, approfittando dello sconto del 66%, pagherai soltanto 34,99€ invece di 104,99€ per un anno.

Norton 360 Deluxe: soluzione completa per la tua sicurezza con un’offerta imperdibile

Con Norton 360 Deluxe, puoi proteggere fino a 5 dispositivi con un solo abbonamento, e avere accesso a una serie di funzionalità che ti assicurano una navigazione sicura e senza problemi.

Norton ti difende da virus, malware, ransomware e altre minacce che possono infettare i tuoi dispositivi e rubare i tuoi dati.

Con il firewall personale, sarai protetto dalle intrusioni e dagli attacchi provenienti dalla rete, con le connessioni non sicure che verranno bloccate

Norton ti permette anche di navigare in modo anonimo e sicuro, grazie alla VPN integrata che crittografa il tuo traffico e nasconde il tuo indirizzo IP.

Potrai gestire l’uso di internet dei tuoi figli, impostando limiti di tempo, filtri di contenuti e report di attività. Il backup cloud in 50 GB di spazio consente di salvare i tuoi file e recuperarli in caso di perdita o danneggiamento dei dispositivi.

Infine, la sicurezza nel dark web, con avvisi nel caso in cui i tuoi dati personali, come email, password o numeri di carta di credito, vengono esposti o venduti nel dark web da attività illegali.

Come vedi, Norton 360 Deluxe è una soluzione completa per la tua sicurezza digitale, che ti offre tutto quello che ti serve per proteggere i tuoi dispositivi e i tuoi dati.

E ora, puoi avere tutto questo a un prezzo incredibile: solo 34,99€ invece di 104,99€ per un anno, con uno sconto del 66%. Non perdere questa offerta imperdibile: clicca sul botton qui sotto e abbonati adesso!