Offerta limitata: Atlas VPN a soli 1,54 € al mese

Le minacce e le truffe online sono in costante aumento. Ciò rende ancora più importante mettere al sicuro la sicurezza e la privacy. Anche la stessa navigazione dovrebbe essere protetta da occhi indiscreti.

Ecco che entra in gioco Atlas VPN, un servizio VPN che è più di questo. Offre, infatti, un’esperienza di navigazione sicura, privata e libera a un prezzo che sembra quasi regalato.

Questa guardia del corpo digitale usa un sistema crittografico di livello militare, a cui si unisce una rigorosa politica di no-log. Cosa vuol dire? I tuoi dati di navigazione non verranno mai memorizzati dal servizio.

Atlas VPN: velocità e sicurezza senza compromessi

Atlas VPN possiede una rete di server ottimizzata per la velocità e supportata dal protocollo WireGuard. Ciò vuol dire che avrai sempre una connessione rapida e stabile.

Quindi, se ami vedere contenuti in streaming, non avrai più buffering o lag, ma anche una navigazione più fluida e senza interruzioni.

A livello di sicurezza, MultiHop+ ti consente connessioni protette attraverso server multipli, mentre il Kill Switch interrompe la connessione internet se la VPN si disconnette. Inoltre, con il Data Breach Monitor e lo Shield, niente più annunci fastidiosi e malware pericolosi.

Quanto costa tutto questo? Grazie allo sconto attuale dell’86%, pagherai soltanto 1,54 euro al mese. Devo soltanto sottoscrivere l’abbonamento biennale, da pagare in anticipo.

Per quanto riguarda l’utilizzo, sia la piattaforma che l’app sono semplici da usare. Potrai gestire tutte le funzionalità tramite semplici tap.

Tirando le somme, il mondo digitale attuale chiama all’attenzione tutti gli utenti l’importanza di proteggere la privacy online. Se vuoi farlo in modo netto e sicuro, pagando anche poco, devi approfittare dell’offerta attuale di Atlas VPN. Non aspettare troppo, però, a sottoscrivere l’abbonamento biennale: la promo sta per scadere!

