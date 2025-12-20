Offerta natalizia NordVPN: privacy online con sconto fino al 74%

Durante il periodo natalizio, NordVPN lancia una promozione speciale. Per un tempo limitato, è possibile attivare un abbonamento con uno sconto esclusivo fino al 74% e ottenere anche 3 mesi aggiuntivi inclusi.

Un’occasione ideale per aumentare la propria privacy digitale a un prezzo particolarmente vantaggioso, con piani che partono da appena 2,99 euro al mese. Detto ciò, andiamo a scoprire nel dettaglio le caratteristiche di NordVPN.

Tutte le funzionalità presenti nell’offerta NordVPN

Senza una VPN affidabile, dati personali e attività online possono essere esposti a rischi, soprattutto quando si utilizzano reti Wi-Fi pubbliche. NordVPN protegge la navigazione cifrando il traffico internet e mascherando indirizzo IP e posizione, assicurando così anonimato e un livello di sicurezza elevato in ogni situazione.

L’attivazione del servizio è rapida e intuitiva: una volta scelto il piano, basta installare l’app e collegarsi a un server. Un sistema intelligente basato sull’AI seleziona automaticamente il server più veloce, rendendo la configurazione immediata anche per chi non ha competenze tecniche. La protezione dei dati è affidata alla crittografia AES-256 di ultima generazione, supportata da una rigorosa politica no-log.

NordVPN integra anche funzionalità avanzate per la difesa digitale. Il Dark Web Monitor controlla costantemente il dark web alla ricerca di eventuali credenziali compromesse e avvisa l’utente in caso di pericolo. A questo si affianca Threat Protection Pro, un sistema che agisce come anti-malware e blocco minacce, capace di fermare siti di phishing, file dannosi, pubblicità invasive e tracker, anche quando la VPN non è attiva.

La rete di NordVPN comprende migliaia di server ad alte prestazioni distribuiti in tutto il mondo: oltre 8.800 server in 177 località, con velocità elevate e traffico illimitato. Un singolo account consente di proteggere fino a dieci dispositivi contemporaneamente, su tutti i principali sistemi operativi e browser.

L’offerta natalizia prevede piani biennali con sconto del 74% e 3 mesi extra inclusi:

Base a 2,99 euro al mese;

a 2,99 euro al mese; Plus a 3,89 euro al mese;

a 3,89 euro al mese; Ultimate a 6,39 euro al mese.

Tutti gli abbonamenti sono coperti da una garanzia di rimborso di 30 giorni. Per approfittarne vai sul sito di NordVPN.