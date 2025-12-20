Offerta natalizia NordVPN: privacy online con sconto fino al 74%

Una VPN per Natale? Ottima idea! Una delle migliori, NordVPN, è in sconto fino al 74%, con tre mesi extra gratis inclusi.
Edoardo Damato
Pubblicato il 20 dic 2025
Offerta natalizia NordVPN: privacy online con sconto fino al 74%

Durante il periodo natalizio, NordVPN lancia una promozione speciale. Per un tempo limitato, è possibile attivare un abbonamento con uno sconto esclusivo fino al 74% e ottenere anche 3 mesi aggiuntivi inclusi.

Un’occasione ideale per aumentare la propria privacy digitale a un prezzo particolarmente vantaggioso, con piani che partono da appena 2,99 euro al mese. Detto ciò, andiamo a scoprire nel dettaglio le caratteristiche di NordVPN.

Vai all’offerta di NordVPN

Tutte le funzionalità presenti nell’offerta NordVPN

Senza una VPN affidabile, dati personali e attività online possono essere esposti a rischi, soprattutto quando si utilizzano reti Wi-Fi pubbliche. NordVPN protegge la navigazione cifrando il traffico internet e mascherando indirizzo IP e posizione, assicurando così anonimato e un livello di sicurezza elevato in ogni situazione.

L’attivazione del servizio è rapida e intuitiva: una volta scelto il piano, basta installare l’app e collegarsi a un server. Un sistema intelligente basato sull’AI seleziona automaticamente il server più veloce, rendendo la configurazione immediata anche per chi non ha competenze tecniche. La protezione dei dati è affidata alla crittografia AES-256 di ultima generazione, supportata da una rigorosa politica no-log.

NordVPN integra anche funzionalità avanzate per la difesa digitale. Il Dark Web Monitor controlla costantemente il dark web alla ricerca di eventuali credenziali compromesse e avvisa l’utente in caso di pericolo. A questo si affianca Threat Protection Pro, un sistema che agisce come anti-malware e blocco minacce, capace di fermare siti di phishing, file dannosi, pubblicità invasive e tracker, anche quando la VPN non è attiva.

La rete di NordVPN comprende migliaia di server ad alte prestazioni distribuiti in tutto il mondo: oltre 8.800 server in 177 località, con velocità elevate e traffico illimitato. Un singolo account consente di proteggere fino a dieci dispositivi contemporaneamente, su tutti i principali sistemi operativi e browser.

L’offerta natalizia prevede piani biennali con sconto del 74% e 3 mesi extra inclusi:

  • Base a 2,99 euro al mese;
  • Plus a 3,89 euro al mese;
  • Ultimate a 6,39 euro al mese.

Tutti gli abbonamenti sono coperti da una garanzia di rimborso di 30 giorni. Per approfittarne vai sul sito di NordVPN.

Vai all’offerta di NordVPN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

Mullvad riscrive WireGuard in Rust e azzera i crash VPN con GotaTun
Business

Mullvad riscrive WireGuard in Rust e azzera i crash VPN con GotaTun
PrivadoVPN svela l'offerta delle vacanze: 1 euro al mese per 2 anni di servizio
Offerte

PrivadoVPN svela l'offerta delle vacanze: 1 euro al mese per 2 anni di servizio
NordVPN, l'offerta di Natale che ingolosisce: 74% di sconto su tutti i piani
Offerte

NordVPN, l'offerta di Natale che ingolosisce: 74% di sconto su tutti i piani
La migliore VPN da attivare oggi è NordVPN: l'offerta di Natale è imperdibile
Offerte

La migliore VPN da attivare oggi è NordVPN: l'offerta di Natale è imperdibile
Link copiato negli appunti