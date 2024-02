Offerta NordVPN: 3 mesi gratis da regalare e prezzo scontato (anche con 1 TB in cloud)

NordVPN si conferma, sempre di più, la VPN giusta su cui puntare per accedere a Internet in sicurezza oltre che per evitare blocchi geografici che impediscono di raggiungere siti web e app. Grazie all’offerta in corso, infatti, è possibile attivare NordVPN al prezzo scontato di 3,99 euro al mese e con appena 2 euro in più è possibile puntare sul piano Completo che include 1 TB in cloud e il password manager.

La promozione in questione è legata all’attivazione dell’abbonamento biennale (con 30 giorni di garanzia di rimborso) che, in questo momento, include anche 3 mesi gratis da regalare a un amico. La promozione può essere attivata direttamente dal sito di NordVPN, accessibile di seguito.

NordVPN è in offerta: prezzo ridotto e 3 mesi gratis da regalare

Con NordVPN è possibile accedere a una VPN con:

connessione protetta dalla crittografia

politica no log c he azzera il tracciamento

he azzera il tracciamento un network di migliaia di server per spostare il proprio IP in un altro Paese

per spostare il proprio IP in un altro Paese connessione senza limiti di banda e di traffico dati

Con l’offerta in corso, NordVPN è disponibile con un prezzo scontato di 3,99 euro al mese. Da notare che c’è anche il piano Completo da valutare: questo piano include, oltre alla VPN, anche 1 TB in cloud e il password manager con un costo di 5,99 euro al mese, appena 2 euro in più.

Le promozioni includono 3 mesi gratis da regalare a un amico e sono legate all’attivazione del piano biennale, con fatturazione anticipata (e possibilità di pagare in 3 rate con PayPal), e garanzia di rimborso esercitabile entro 30 giorni.

NordVPN mette a disposizione dei suoi utenti anche un piano annuale, con prezzi da 4,99 euro al mese, e un piano mensile, con prezzi da 12,99 euro al mese. Tutte le opzioni proposte dalla VPN sono accessibili tramite attivazione online.