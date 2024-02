Offerta pazzesca Internxt: sconto del 69% per San Valentino

Hai un bisogno immediato di svuotare il tuo dispositivo da tutti i file contenuti, mettendoli al sicuro? Ti serve un cloud storage all’avanguardia. In occasione di San Valentino, Internxt, uno dei migliori servizi di archiviazione digitale, offre uno sconto del 69% su tutti i piani mensili e annuali.

Internxt: privacy e sicurezza senza precedenti

Internxt impiega tecnologie avanzate, come la blockchain e la crittografia end-to-end. Con questa combinazione, puoi stare certo che i tuoi dati verranno protetti al 100%.

Inoltre, il servizio non memorizza ma le password e tutti i tuoi dati personali. Ogni file viene criptato sia durante il trasferimento che l’archiviazione, così soltanto puoi avere il pieno controllo dei tuoi dati. Per quanto riguarda la crittografia dei file, viene usato lo standard AES-256 a conoscenza zero.

Come dicevamo, in occasione della Festa degli Innamorati, Internxt ha lanciato una promozione con sconto del 69% su tutti i piani annuali e mensili. Ad esempio, il piano da 200GB di spazio cloud costa soltanto 1,54 euro al mese, mentre quello da 5TB a soli 61,99 euro per il primo anno.

Puoi anche scegliere i piani da 2 e 10 TB, che costano rispettivamente 34,09 euro e 92,99 euro per il primo anno. L’abbonamento si rinnova in automatico, a meno che non scegli di disattivare l’opzione.

Indipendentemente dalla motivazione che ti spinge a scegliere il cloud storage, soltanto Internxt ti garantisce standard elevatissimi di sicurezza per i tuoi dati. Sarebbe un vero peccato lasciarti sfuggire questa offerta promozionale. Affrettati però a decidere, perché durerà ancora per poche ore!

