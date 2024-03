Offerta primaverile: fino al 75% di sconto su Internxt per risparmiare

La stagione dei risparmi arriva con l’ingresso della primavera, e Internxt si unisce a tutti gli altri con una offerta primaverile che ti farà sorridere: sconti fino al 75%!

Non c’è momento migliore per rinnovare la tua sicurezza digitale come fai con il guardaroba di primavera. Con questo servizio di cloud storage, puoi farlo e allo stesso tempo tenere a bada le spese.

Pensa a questo: 200 GB per soli 11,49 euro all’anno. E se vuoi pensare più in grande? Ecco i piani che fanno per te: 2 TB a 27,49 euro, 5 TB a 49,99 euro. Invece, se vuoi ancora di più esagerare, 10 TB a 74,99 euro all’anno.

Offerta primaverile Internxt da non perdere. Ma c’è altro

Internxt è un affare perché ti garantisce al 100% privacy e sicurezza. La suite di servizi cloud crittografati è open-source e ti dà il potere assoluto sui tuoi dati. Costruita su pilastri di fiducia e trasparenza, la piattaforma assicura che le tue password e dati sensibili siano solo tuoi.

La crittografia AES-256 “zero-knowledge” protegge i tuoi file. E per mostrarti la loro serietà, il codice sorgente del servizio è disponibile su GitHub, oltre a essere certificato da Securitum, il colosso europeo dei test di penetrazione.

Pensa a Internxt come a un amico fidato: disponibile ovunque, su ogni dispositivo. Le app si trasformano in portali verso il tuo spazio di archiviazione crittografato, sempre sincronizzato e pronto all’uso.

Cogli l’offerta primaverile di Internxt. Proteggi i tuoi file iniziando da oggi stesso e risparmia fino al 75%. La sicurezza incontra la convenienza in questa stagione di risparmi!