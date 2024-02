Offerta Surfshark: VPN e antivirus potente a 2,89€/mese

Con un unico account, Surfshark One ti offre una protezione completa contro virus, malware, perdita di dati e minacce alla privacy. Ma perché dovresti considerare di abbonarti a questo servizio? Perché con meno di 3 euro al mese la tua vita digitale sarà più al sicuro che mai.

Con Surfshark One hai protezione completa con un singolo account

Immagina di avere un unico strumento che non solo maschera il tuo traffico internet proteggendo la tua identità, ma ti permette anche di navigare senza lasciare tracce, di proteggere i tuoi dispositivi dalle minacce online e di ricevere notifiche in tempo reale in caso di violazione dei tuoi dati personali. Surfshark One fa tutto questo e molto altro. Con la sua VPN, antivirus, funzione Search e il servizio Alert per le violazioni dei dati, offre una soluzione a 360 gradi per la tua sicurezza online.

La VPN di Surfshark ti consente di nascondere il tuo indirizzo IP e di cifrare i dati che invii e ricevi, garantendo che le tue attività online rimangano private. In più, evita che aziende, hacker o bot possano monitorarti online, proteggendoti dal tracking indesiderato.

L’antivirus di Surfshark ti protegge in tempo reale da virus e malware, inviandoti notifiche istantanee quando scarichi app o file dannosi. Con scansioni complete programmabili, assicura una protezione costante per i tuoi dispositivi e la tua webcam da accessi non autorizzati. Mentre lo strumento Search ti permette di fare ricerche e ottenere solamente risultati senza annunci. E infine Alert, un meccanismo che ti avvisa se le tue informazioni personali come indirizzo email, o numero della carta di credito vengono divulgati online.

Parlando di costi Surshark One è disponibile con uno sconto dell’81% sul piano biennale a soli 2,89 €/mese e in più hai 2 mesi di servizio aggiuntivi. Sono disponibili anche gli abbonamenti annuali a 3,49 €/mese o mensili a 14,99 €.

Quindi, con queste funzionalità avanzate Surfshark One ti offre molto di più di una semplice VPN. Con un costo accessibile e la possibilità di proteggere tutti i tuoi dispositivi con un unico abbonamento è una soluzione davvero interessante. Visita il sito e scopri come puoi navigare finalmente in totale sicurezza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.