Offerte di Natale: da Avira Antivirus l'occasione da non perdere

In tema di offerte di Natale, è impossibile non citare l’incredibile promozione che riguarda Avira antivirus. Uno dei leader mondiali in tema di cybersicurezza, infatti, propone uno dei suoi prodotti di punta, Avira Antivirus Pro ad un prezzo tra i più bassi sul mercato: appena 20,95 € all’anno.

Il pacchetto è conveniente anche per archi temporali più brevi o più lunghi. Vuoi testare Avira Antivirus Pro per un mese? Ti costerà solo 3,95 €, quanto una manciata di caffè. L’abbonamento per due anni è a soli 59,95 €.

Offerte di Natale: la qualità Avira a prezzi mai visti

Avira Antivirus Pro è sinonimo di qualità e efficienza. A ragione l’azienda presenta il prodotto come la migliore protezione dalle minacce per Windows e Mac.

Avira Antivirus Pro è un potente antivirus che vanta la più recente tecnologia di sicurezza ed è la migliore soluzione antivirus di Avira. Incorpora tutte le funzionalità della soluzione gratuita Avira Free Antivirus e vanta livelli di protezione aggiuntivi per una sicurezza online ancora maggiore.

Grazie a ciò, questa soluzione antivirus premium non solo ti aiuta a bloccare malware come virus, worm, trojan, spyware e altre minacce online, ma offre anche protezione ransomware avanzata, protezione web, protezione e-mail e Avira Firewall.

La protezione in tempo reale di Avira Antivirus Pro monitora continuamente il tuo sistema ed esegue la scansione dei file utilizzati, copiati o accessibili. Funziona automaticamente in background senza che tu te ne accorga.

Poiché l’impronta digitale di ogni file sospetto nell’Avira Protection Cloud viene confrontata con il nostro enorme database, non indebolirà le risorse del tuo sistema né ti rallenterà.

Inoltre, Avira Antivirus Pro ti offre diverse opzioni con le quali puoi eseguire:

una scansione completa dell’intero sistema alla ricerca di malware; una scansione rapida che controlla alcune delle aree del tuo dispositivo più comunemente attaccate; una scansione predefinita alternativa che ricerca aree specifiche del tuo sistema; una scansione personalizzata Puoi anche creare pianificazioni per le tue scansioni, specificando la frequenza, il giorno e l’ora Affrettati e accedi Avira Pro

Vuoi accedere ad una delle offerte di Natale più convenienti del mercato? Affrettati, i prezzi torneranno a salire a breve.

