Ehiweb 2026: Fibra, VoIP e SIM 5G Full – La scelta intelligente per privati e business

Ehiweb, operatore italiano di telecomunicazioni, ha consolidato la sua offerta su tre pilastri: connettività a banda ultralarga (fibra ottica FTTH), servizi di telefonia tramite VoIP e tariffe mobile 5G Full. Il 2026 si apre con importanti promozioni e nuove proposte commerciali che vanno incontro sia alle esigenze dei privati sia a quelle di realtà business e professionali.

In questo articolo vediamo in dettaglio le principali promozioni attive, le differenze tecniche e commerciali tra le opzioni disponibili e i punti di forza tecnologici di ciascuna soluzione.

Ehiweb: la forza di essere un provider indipendente

Nel mondo della connettività, non sono i megabit nominali a determinare la qualità dell’esperienza utente, ma la capacità di garantire una connessione stabile, reattiva e senza interruzioni, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata o dalle condizioni della rete. Ehiweb, provider indipendente con oltre 20 anni di esperienza, ha costruito il proprio approccio su questi principi, mettendo al centro l’attenzione alle esigenze del cliente e la qualità tecnica della linea.

Fibra ottica e linee miste

La tecnologia FTTH rappresenta il punto di riferimento: offre connessioni stabili e ad alte prestazioni, in grado di supportare applicazioni esigenti come streaming 8K, videoconferenze simultanee e smart working avanzato.

Anche in scenari complessi, come linee FTTC o ADSL, la stabilità è assicurata grazie a strumenti proprietari di monitoraggio e ottimizzazione del profilo, diagnostica proattiva e modem di qualità capaci di mitigare le limitazioni fisiche dei doppini in rame. La scelta delle dorsali e dei partner di transito, così come il peering diretto con le principali piattaforme di contenuti, consente di ridurre la latenza, minimizzare la perdita di pacchetti e offrire un’esperienza fluida su applicazioni critiche come videoconferenze, smart working, streaming e gaming, anche in presenza di congestione sulle reti globali.

Trasparenza tecnologica e gestione degli indirizzi

A tutto questo si aggiunge la trasparenza tecnologica, un elemento spesso trascurato: Ehiweb fornisce indirizzi IPv6 /48 a tutti i clienti, consente l’assegnazione di IP pubblici statici su richiesta e gestisce in modo chiaro e controllato le configurazioni CGNAT, garantendo piena funzionalità di VPN, domotica e accesso remoto.

Supporto clienti: umano, diretto e competente

Il supporto al cliente è diretto, umano e competente: ogni richiesta è seguita passo passo, con aggiornamenti costanti e interventi mirati in caso di necessità, dalla migrazione tra operatori al decommissioning delle centrali in rame, fino alla personalizzazione completa dei servizi, dalla scelta del modem alla configurazione avanzata della rete.

Indipendenza e libertà di scelta

Essere un provider indipendente significa per Ehiweb poter operare con autonomia, investire in infrastrutture sostenibili, collaborare con più reti wholesale e offrire soluzioni multi-vettore senza vincoli imposti dai grandi operatori, mantenendo sempre un rapporto diretto con l’utente. La libertà di scelta, la personalizzazione del servizio e la cura del supporto tecnico diventano così parte integrante dell’esperienza: non si tratta solo di connettività, ma di un vero e proprio servizio su misura, costruito per rispondere alle esigenze reali di privati e aziende, con continuità, affidabilità e attenzione ai dettagli tecnici e umani che fanno la differenza giorno dopo giorno.

Fibra ottica: velocità, affidabilità e flessibilità

2,5 Gbps per uso domestico

Per chi cerca prestazioni al top a casa, la fibra Ehiweb da 2,5 Gbps rappresenta una scelta senza compromessi. La tecnologia FTTH GPON garantisce banda ultralarga e quindi velocità elevate, con download fino a 2,5 Gbps e upload fino a 1 Gbps, permettendo di gestire contemporaneamente streaming in 8K, videoconferenze e gaming competitivo.

Il modem incluso, un FRITZ!Box 7690 con Wi-Fi 7, assicura connessioni wireless estremamente stabili e rapide, perfette anche per abitazioni con tanti dispositivi connessi.

Ciò che distingue Ehiweb dagli altri operatori è la possibilità di scegliere tra modem incluso o proprio dispositivo, la disponibilità di indirizzi IPv6 statici e IPv4 su richiesta, la trasparenza dei prezzi e le promozioni a tariffa bloccata, senza sorprese.

Un approccio consente all’utente di pianificare la propria connettività senza doversi preoccupare di aumenti imprevisti, un vantaggio concreto rispetto ad altri operatori che spesso modificano le tariffe dopo il periodo promozionale iniziale.

1 Gbps per il business

Per studi professionali e piccole imprese, Ehiweb propone la fibra da 1 Gbps, ideale per garantire connettività stabile per applicazioni cloud, servizi VoIP e smart working.

Anche qui la scelta del modem è flessibile: il FRITZ!Box 7530 AX con Wi-Fi 6 offre alte prestazioni e porte gigabit sufficienti per collegare dispositivi professionali senza ridurre la velocità.

Il valore aggiunto rispetto ai competitor è nella trasparenza contrattuale: nessuna durata minima obbligatoria e possibilità di attivare servizi aggiuntivi come numeri VoIP o indirizzi IP statici senza vincoli complicati.

Ehiweb si conferma così una scelta solida per le aziende che vogliono affidarsi a un partner stabile senza impegni contrattuali pesanti.

VoIP intelligente: il numero gratis che fa la differenza

La telefonia tradizionale spesso comporta costi elevati e vincoli complessi. Ehiweb propone invece il VoIP con numero gratuito, permettendo di testare il servizio senza alcun impegno economico iniziale.

Il numero geografico gratuito consente di ricevere ed effettuare chiamate direttamente da PC o telefono SIP (quindi sia mediante hardware dedicato che da smartphone), mentre la piattaforma VivaVox garantisce qualità audio elevata e gestione semplice delle chiamate.

Ciò che rende l’offerta competitiva non è solo la gratuità iniziale, ma la facilità di integrazione con la fibra Ehiweb e la possibilità di trasformare la prova in un servizio permanente senza costi occulti. In un mercato in cui altri operatori spesso complicano la portabilità dei numeri o aggiungono costi di gestione, Ehiweb punta sulla semplicità e sulla convenienza reale.

SIM 5G Full: mobilità senza compromessi

Le nuove tariffe Ehiweb Mobile 5G Full rappresentano un passo avanti significativo per chi utilizza la connettività in mobilità.

La SIM per privati offre 200 GB al mese, mentre quella business garantisce 150 GB, entrambe con minuti illimitati e velocità massime 5G. L’obiettivo è permettere a chi lavora o studia in mobilità di accedere a strumenti cloud, videoconferenze e trasferimento dati senza rallentamenti.

Il vantaggio competitivo di Ehiweb risiede nella rete realmente 5G Full, una certificazione che conferma l’accesso alle massime prestazioni disponibili. A differenza di altre offerte mobile, la tariffa è trasparente e bloccata, senza costi nascosti o limitazioni aggressive dopo i primi mesi. Per aziende e professionisti, questo significa poter pianificare la propria attività senza sorprese.

Perché scegliere Ehiweb rispetto ad altri operatori

Ehiweb non punta solo sul prezzo, ma su trasparenza, flessibilità e tecnologia. Mentre molti provider tendono a complicare le offerte con vincoli contrattuali, aumenti dopo la fase promozionale o condizioni poco chiare, Ehiweb costruisce le sue promozioni su principi semplici:

Costi bloccati e chiari fin dall’attivazione.

e chiari fin dall’attivazione. Opzioni flessibili per modem, numeri VoIP e IP statici, senza obblighi vincolanti.

per modem, numeri VoIP e IP statici, senza obblighi vincolanti. Tecnologia all’avanguardia , come FTTH GPON/XGS-PON, rete 5G Full certificata.

, come FTTH GPON/XGS-PON, rete 5G Full certificata. Supporto integrato per privati e business, con un’assistenza dedicata che guida l’utente dall’attivazione fino all’uso quotidiano.

Si tratta di uno schema che combina affidabilità tecnica e chiarezza commerciale. Per questo Ehiweb è incoronata come una delle opzioni più solide nel mercato italiano, sia per chi desidera la fibra ultraveloce in casa, sia per chi cerca soluzioni mobile e VoIP performanti.

