Offerte natalizie imperdibili: Kaspersky antivirus e VPN in bundle con il 60% di sconto

Le festività natalizie portano con sé non solo atmosfera gioiosa, ma anche opportunità imperdibili per garantire la massima sicurezza ai propri dispositivi.

In questo contesto, i saldi di Natale di Kaspersky si presentano come un’occasione unica per ottenere vantaggi significativi. Attualmente, è possibile accedere a sconti eccezionali fino al 60% su bundle che includono sia l’antivirus che la VPN.

Kaspersky Plus e Kaspersky Premium: scopri le opzioni a prezzi scontati

Con Kaspersky Plus, gli utenti possono assicurarsi una protezione completa al costo di soli 29,99 euro all’anno.

Nel caso si desideri un livello di sicurezza superiore con strumenti extra, Kaspersky Premium è disponibile al prezzo scontato di 34,99 euro all’anno. Quest’opzione offre ulteriori livelli di difesa oltre all’antivirus e alla VPN.

Per approfittare di queste offerte eccezionali, basta visitare il sito ufficiale di Kaspersky. La promozione attuale rende accessibili strumenti essenziali come antivirus per la protezione in tempo reale e VPN per la navigazione senza tracciamento.

Le opzioni di Kaspersky non si fermano qui. Per estendere la protezione a più dispositivi, è possibile aggiungere solo 5 euro per 3 dispositivi o 10 euro per 5 dispositivi tra PC, smartphone e tablet.

Tutte le proposte Kaspersky includono una garanzia di rimborso esercitabile entro 30 giorni dall’attivazione e non richiedono rinnovi obbligatori.

Optando per il piano Premium, gli utenti possono accedere a servizi aggiuntivi come Safe Kids, ampliando la protezione online.

Da sottolineare che è disponibile anche Kaspersky Standard, al costo di 19,99 euro all’anno, per coloro che desiderano la sola protezione antivirus, senza l’uso della VPN.

Assicurati di non perdere questa opportunità di potenziare la sicurezza dei tuoi dispositivi a un prezzo vantaggioso durante i Saldi Natalizi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.