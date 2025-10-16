Oggi i siti web si creano con l'AI: tutti i piani Hostinger scontati fino al 75%

Devi creare un sito web o un e-commerce? Oggi puoi farlo grazie all’aiuto dell’Intelligenza Artificiale. Con la nuova offerta Hostinger, risparmi fino al 75% sui piani hosting e sull’innovativo AI website builder, il tool che realizza siti web in pochi istanti.

Tutti i vantaggi inclusi con Hostinger

Diverse le soluzioni proposte da Hostinger per chi vuole creare da zero il proprio sito web, oppure vuole dare una marcia in più a uno già esistente. Punto forte è l’AI Website Builder integrato che, tramite una semplice chat, ti permette di dar vita a siti moderni, performanti e già ottimizzati SEO, con testi, immagini e design personalizzati.

Nei piani Hostinger sono inclusi dominio gratis, migrazione del sito senza intoppi e manutenzione gestita per chi usa WordPress. In pratica, anche chi non mastica tecnicismi può focalizzarsi sui contenuti e sulla crescita del proprio brand, mentre Hostinger si fa carico di tutto il resto.

Tra i pacchetti più vantaggiosi segnaliamo il piano Premium a 2,99 euro al mese, con il 75% di sconto e tre mesi in regalo, ottimo per partire subito. Ci sono poi il piano Business, perfetto per chi cerca più potenza e strumenti di crescita, e Cloud Startup, per esigenze più complesse che offre infrastrutture scalabili e performance di livello enterprise. Il costo è, rispettivamente, di 3,99 euro e 7,99 euro al mese.

Chi può usufruire delle funzionalità messe a disposizione da Hostinger? Tutti: freelance che vogliono aprire un portfolio professionale online, piccole attività locali che vogliono sbarcare online (grazie alle integrazioni WooCommerce gestite), blogger e content creator e tanti altri.

Hostinger si occuperà anche della sicurezza: backup automatici, certificati SSL illimitati e protezione DDoS inclusa, così tu potrai semplicemente goderti i frutti della tua attività. A garantire velocità e affidabilità ci pensano invece di data center globali.

Con questa promozione, Hostinger offre sconti fino al 75%, dominio gratuito, migrazione rapida e garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni. È il momento giusto per trasformare un’idea in un progetto di successo: approfittane ora, la promozione è limitata.