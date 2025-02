Ogni accesso è sicuro con questo gestore di password universale

Spesso e volentieri le password sono viste come un intralcio per l’accesso a servizi, social e siti web. Questo perché il più delle volte ce le si dimentica, dovendo così ricorrere alla procedura di recupero, che oltre a rappresentare una perdita di tempo può nascondere in alcuni casi più di un problema.

Da qui la scelta di tanti di prendere una scorciatoia: utilizzare la stessa password per più account, ancora meglio se semplice da ricordare. Una scorciatoia appunto, peraltro pericolosa, non di certo una soluzione. Pericolosa perché conduce gli utenti che la mettono in pratica ad esporsi a possibili attacchi hacker, con tutte le conseguenze del caso, in primis la sottrazione di dati sensibili quali numeri delle carte di credito e credenziali bancarie.

E pensare che al giorno d’oggi per ottenere un accesso sicuro a ogni sito o servizio online esiste una soluzione tanto semplice quanto efficace: l’utilizzo di un password manager. Nella lista dei migliori si annovera LastPass, un gestore di password universale, strumento ideale per privati, imprenditori e team aziendali.

Disponibile in versione gratuita, offre un piano Premium in grado di assicurare una protezione digitale a 360 gradi. I primi 30 giorni di LastPass Premium sono gratis.

I punti di forza di LastPass Premium

Con LastPass Premium si ottiene un accesso illimitato alle proprie credenziali su qualsiasi dispositivo, grazie alla sincronizzazione automatica sui device in uso.

Nell’eventualità poi di un imprevisto, c’è una funzione tramite la quale si può concedere l’accesso sicuro al proprio account da parte di un altro utente, scelto rigorosamente dal titolare del password manager.

Un altro vantaggio del piano Premium è l’integrazione di LastPass con le applicazioni desktop dei PC Windows. Tradotto, ciò significa ottenere l’abilitazione del riempimento automatico per le app e il loro avvio diretto tramite l’icona posizionata nell’area di notifica.

Si ha inoltre a disposizione uno spazio di archiviazione crittografato da 1 TB, dove poter inserire dati e documenti importanti quali carte d’identità, numeri delle carte di credito, passaporti, dichiarazioni dei redditi e altro ancora.

Infine, i clienti Premium beneficiano di un supporto tecnico prioritario rispetto agli utenti che usano la versione gratuita di LastPass.