One UI 7 rivoluzionerà la personalizzazione degli smartphone Samsung

Samsung si prepara a rilasciare One UI 7, una nuova versione della sua interfaccia utente per dispositivi Galaxy, che promette di rivoluzionare il concetto stesso di personalizzazione dei dispositivi interessati.

A quanto pare, l’app Good Lock sarà disponibile senza particolari limitazioni territoriali, tanto su Galaxy Store quanto su Play Store, con la conseguente disponibilità a livello globale delle funzioni che offre. Stando a quanto sostenuto dal sito Android Police, gli sviluppatori a lavoro su Good Lock hanno inoltre annunciato diverse altre novità che sono pronti a introdurre con la prossima versione dell’applicazione.

A grandi linee, si parla di un nuovo design, con l’introduzione di una nuova scheda chiamata My Page. Questa dovrebbe facilitare la gestione delle impostazioni e delle funzionalità già presenti nell’app. Le novità previste per Good Lock vanno ben oltre, con svariate funzioni e modifiche previste.

One UI 7 e Good Lock: ecco come l’app sarà una svolta per chi desidera personalizzare il proprio smartphone

Altra novità sarà legata a un filtro per aiutare gli utenti a trovare in modo rapido le opzioni che desidera. Ad essa si aggiungono ulteriori moduli e altri upgrade minori di funzioni già disponibili su Good Lock. Merita una citazione l’aggiornamento riguardante Camera Assistant, con la possibilità di salvare video direttamente su dispositivi di archiviazione esterni collegati tramite USB-C.

Come spiegato da Samsung, alcuni moduli come LockStar e Routine Gallery offriranno maggiore libertà di scelta in termini di personalizzazione. La prima scheda consentirà agli utenti di modificare la schermata di blocco in modo più naturale, mentre Routine Gallery permetterà di intervenire in modo più approfondito sulle routine create da altri utenti.

In poche parole, l’arrivo di One UI 7 (previsto per la fine di gennaio, in concomitanza con il lancio di Galaxy S25) dovrebbe rappresentare una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda la personalizzazione sui dispositivi Samsung.