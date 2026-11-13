OneDrive avrà un nuovo strumento da riga di comando: ecco quando

Microsoft sta preparando una novità destinata soprattutto a chi si occupa della gestione informatica in azienda.

Si chiama odcli ed è una nuova interfaccia a riga di comando pensata per intervenire sul client di sincronizzazione di OneDrive senza dover ricorrere ogni volta all’interfaccia grafica. La società ha condiviso ulteriori dettagli sul progetto, chiarendo anche la finestra temporale prevista per la distribuzione generale.

La notizia è rilevante perché affronta un limite concreto dell’amministrazione del servizio: quando la sincronizzazione si interrompe o un dispositivo presenta problemi di conformità, individuare l’origine dell’anomalia richiede spesso verifiche manuali. Un accesso diretto tramite terminale può rendere queste attività più gestibili nei contesti professionali.

odcli punta a semplificare la gestione di OneDrive

La nuova utility è rivolta a tutti utenti professionali di OneDrive, dagli amministratori IT fino ai tecnici del supporto. Attraverso comandi testuali sarà possibile consultare lo stato della sincronizzazione e verificare le impostazioni associate agli account. Il progetto comprende anche funzioni per esaminare le configurazioni applicate e intervenire sul funzionamento del client, offrendo un punto di accesso più adatto alle procedure di assistenza.

Un elemento importante è l’output in formato JSON. Questo facilita l’integrazione con script e strumenti di gestione già usati dai reparti IT: i dati possono essere elaborati senza interpretare schermate o copiarli a mano. Microsoft cita anche gli agenti AI tra i possibili utilizzatori. Le informazioni strutturate potrebbero alimentare attività automatizzate, senza però significare che ogni intervento venga eseguito in autonomia.

La dimostrazione presentata durante l’evento OneDrive + Copilot utilizzava il comando odsync. Mostrava il recupero di dati sugli account configurati, sulle versioni installate e sul backup delle cartelle. Gli amministratori potevano anche verificare lo stato del client e limitare l’analisi a un profilo specifico, utile sui dispositivi condivisi.

Quando arriverà il nuovo strumento Microsoft

La tempistica emerge dalla voce 578910 della roadmap Microsoft 365, che indica marzo 2027 per la disponibilità generale. La scheda presenta odcli come progetto ancora in sviluppo e segnala il supporto per desktop e Mac. È una previsione, non una data garantita: le roadmap possono cambiare durante la realizzazione.

Per le aziende, il valore della utility dipenderà da quanto facilmente entrerà nelle procedure di assistenza già adottate. Sarà importante anche la qualità delle informazioni restituite: una diagnosi efficace deve aiutare a distinguere un problema del dispositivo da una configurazione definita dall’organizzazione.

In attesa del rilascio, l’annuncio offre ai responsabili IT un’indicazione sull’evoluzione della gestione cloud in ambiente professionale. Il terminale diventa un ulteriore punto di accesso alle operazioni tecniche, accanto alle interfacce tradizionali.