OnePlus 10 Pro 5G, che sconto: Amazon lo offre al 17% di sconto

Smartphone ottimi ce ne sono in abbondanza su Amazon in questi giorni, soprattutto con sconti interessanti. Lo dimostra il OnePlus 10 Pro 5G, disponibile oggi con uno sconto eccezionale.

Grazie al 17% in meno sul prezzo di sempre, ecco un costo finale di soli 455,09 €, inclusi due anni di garanzia.

OnePlus 10 Pro 5G, lo smartphone da prendere ora: le specifiche

Partendo dall’estetica, sono stati scelti ottimi materiali per realizzare questo OnePlus 10 Pro 5G, dispositivo davvero interessante. Gli angoli sono smussati e la superficie totale è molto ampia, aspetto che non disturberà l’ergonomia e la comodità nel tenere in mano questo smartphone.

Sul retro ecco una tripla fotocamera sviluppata in collaborazione con il colosso Hasselblad, che ha pensato a tre obiettivi di gran livello. Il primo è da 48 MP, il secondo è un Ultra-Grandangolare da 50 MP e il terzo è un teleobiettivo da 8 MP. Il potente sensore di Sony, l’IMX789, garantisce anche la registrazione in 4K fino a 120 fps e in 8K fino a 24 fps.

Passando al lato anteriore, ecco un display Fluid AMOLED da 6,7″ QHD+, che con i suoi 120 Hz di refresh rate garantisce risultasti senza precedenti. Tutto viene alimentato alla grande da una batteria da 5000 mAh, ricaricabile in poco tempo grazie alla ricarica SuperVOOC da 80W.

All’interno, a muovere il tutto, ecco un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, insieme a 12 GB di RAM e 256 GB di ROM.

Questa versione Black Volcanic del OnePlus 10 Pro 5G è disponibile oggi su Amazon con un ottimo sconto. Ecco infatti il 17% in meno rispetto al solito, con un costo totale di soli 455,09 €. La garanzia sarà di due anni e ci sarà anche la spedizione veloce.

