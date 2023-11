OnePlus 10T 5G è lo smartphone del Black Friday, costa il 15% in meno

Uno degli smartphone più sottovalutati di questo evento è sicuramente il OnePlus 10T. Parte integrante del vecchio corso della celebre azienda cinese, non rappresenta assolutamente un dispositivo da biasimare. Questo telefono è infatti pieno di specifiche tecniche attuali, tra cui un processore molto potente, una tripla fotocamera e la ricarica più veloce in assoluto.

Il OnePlus 10T potrebbero rappresentare quindi un ottimo acquisto durante il Black Friday targato Amazon, proprio in virtù del suo prezzo molto più basso del solito. Comprare un dispositivo mobile di questa caratura a soli 349 € grazie al 15% di sconto è infatti un vero assist da parte del colosso e-commerce.

Ricordiamo che gli anni di garanzia saranno sempre due, così come la spedizione sarà sempre rapida: il telefono sarà consegnato domani.

OnePlus 10T e le sue specifiche tecniche

Venendo alle specifiche, questo OnePlus 1oT sul piano estetico è davvero molto bello. Vanta un frontale tutto schermo, un retro con le tre fotocamere in bella mostra e un colore come pochi altri: il Jade Green. Gli angoli sono smussati e favoriscono un’impugnatura quasi perfetta del terminale, utile soprattutto per le sue grandi dimensioni.

Parliamo infatti di un prodotto che ha un display da 6,7″ con risoluzione full HD+ e con 120 Hz di refresh rate. Tutto ciò rende il Fluid Display una vera bomba, niente da invidiare agli attuali top. All’interno il processore è uno Snapdragon 8+ Gen 1 che si aiuta con ben 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

La tripla fotocamera vede un sensore principale da 50 MP e la batteria, da 4800 mAh, può ricaricarsi in poco più di 20 minuti grazie alla ricarica SuperVOOC da 150W.

Il prodotto è oggi disponibile su Amazon con il 15% di sconto per un prezzo totale di 349 € con due anni di garanzia.

