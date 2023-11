OnePlus 11 5G fa scoppiare il Cyber Monday, Amazon lo offre in promo

Il mondo dei top di gamma è particolarmente preso d’assalto dagli utenti in cerca di uno smartphone durante questi periodi promozionali. Amazon, con il suo Cyber Monday, vuole dare un’ultima spallata alla concorrenza, proponendo uno dei migliori smartphone in commercio ad un ottimo prezzo, ovvero il OnePlus 11 5G.

Il dispositivo, che oggi arriva con una delle sue migliori configurazioni in sconto, sorprende per svariate peculiarità. La prima, legata al design, concede a tutti di riconoscere in maniera semplice la mano dell’azienda, che è visibile anche nel posizionamento della fotocamera posteriore, marchiata a fuoco ancora una volta da Hasselblad. La seconda è caratterizzata da un hardware davvero potente, frutto di tanta attenzione.

Oggi il OnePlus 11 5G è uno degli smartphone più acquistati su Amazon grazie al suo prezzo di vendita pari a soli 668,29 € frutto di un ribasso del 9%.

Il OnePlus più potente è questo, ecco le caratteristiche

La parte frontale di questo dispositivo mobile è caratterizzata innanzitutto da un pannello AMOLED Super Fluid con risoluzione 2K, uno schermo ineccepibile. La frequenza di aggiornamento a 120 Hz lo rende uno dei migliori su piazza.

Il OnePlus 11 5G si distingue poi particolarmente anche per il suo hardware, che vanta in cima alla lista un processore di Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen 2. Questo è accompagnato da ben 16 GB di memoria RAM e 256 GB di memoria interna.

La batteria è da 5000 mAh con ricarica SuperVOOC a 100W, mentre la fotocamera vanta tre sensori, di cui il principale da 50 MP con OIS.

Bastano solo alcune delle caratteristiche tecniche a convincere chi vuole un nuovo smartphone a prendere questo OnePlus 11 5G. Il prodotto oggi è in sconto su Amazon per un totale di soli 668,29 € con il 9% di sconto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.