OnePlus 12 avrà il display più luminoso, battuto anche il Pixel 8 Pro

Quello che l’umanità conosce di più luminoso è sicuramente il Sole, in grado di brillare ed essere accecante a 93 milioni di miglia di distanza. Proprio in termini di luminosità, tra gli elementi terrestri, potrà porsi in posizione di netto predominio uno dei prossimi flagship del mondo smartphone. Stiamo parlando del prossimo OnePlus 12, dispositivo pronto all’arrivo per il prossimo 5 dicembre in Cina.

Già durante gli scorsi giorni si è parlato di tantissime indiscrezioni riguardanti le sue specifiche. Il prossimo top di gamma cinese infatti dovrebbe essere uno dei migliori per quanto concerne lo schermo. Il display del OnePlus 12 dovrebbe essere un prodotto di Boe, più precisamente un OLED in grado di sfoggiare una luminosità massima mai vista.

Durante le ultime settimane a primeggiare senza ombra di dubbio è stato il nuovo Google Pixel 8 Pro, grazie ai suoi 2400 nits. Ora però OnePlus è pronta a fare meglio con il suo prossimo smartphone, che dovrebbe andare ben oltre i 2600 nits.

OnePlus 12, una luminosità spaventosa: confermate alcune specifiche

Manca ormai molto poco la presentazione ufficiale del prossimo top di gamma della celebre azienda cinese. Sebbene siano già arrivate diverse indiscrezioni ad anticipare le caratteristiche del prodotto, l’azienda avrebbe confermato una caratteristica: la luminosità.

Direttamente sul celebre social media cinese Weibo, il presidente di OnePlus China avrebbe dichiarato che lo smartphone dovrebbe arrivare con una luminosità di picco pari a 4500 nits. Si tratta di un valore spaziale, mai visto o immaginato prima d’ora. Stando a quanto dichiarato, il display non andrà ad inficiare sull’efficienza energetica dello smartphone, consumando meno energia rispetto alla maggior parte dei telefoni in commercio.

Manca ormai poco per scoprire tutto, con un primato, quello del Google Pixel 8 Pro, che sta per essere battuto. In realtà, nel momento in cui tutto ciò dovesse rivelarsi reale, tale record sarà quasi doppiato da OnePlus 12.