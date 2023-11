OnePlus 12 avrà una back cover in finto legno con venature

A piccoli passi si sta avvicinando il momento clou dell’ultima parte del 2023: il lancio del prossimo OnePlus 12. L’azienda cinese ha riservato per dicembre il suo evento di presentazione che mostrerà un dispositivo praticamente impeccabile.

Più passano le settimane, più si continua ad apprendere in merito a quelle che saranno le sue caratteristiche, soprattutto grazie alle fughe di notizie. Le ultime informazioni arrivano da parte di alcuni esperti del settore che, oltre alle caratteristiche tecniche, hanno anticipato la possibile presenza di un’edizione speciale.

Sulla piattaforma social cinese conosciuta come Weibo, sono venute fuori delle informazioni molto importanti con un’immagine. Questa dovrebbe rappresentare il retro di una particolare versione del prossimo OnePlus 12.

OnePlus 12 avrà un’edizione speciale molto retrò

Dando un’occhiata alla foto che si può vedere qui in alto, il pannello posteriore, con il logo in bella mostra, dovrebbe rappresentare un’edizione speciale del prossimo smartphone dell’azienda. Si vedono chiaramente le venature del legno, proprio come l’azienda scelse di fare in passato.

Una soluzione del genere non si vedeva da tempo e potrebbe essere un chiaro richiamo agli anni che furono quelli dei primi record di OnePlus. Sfortunatamente non si vede altro, visto che l’immagine è un crop su un punto in particolare della back cover.

Sarebbe stata un’occasione in più per scoprire qualche dettaglio fisico riguardo al top di gamma cinese. Quello che si sa, è che ci saranno le solite fotocamere sporgenti in collaborazione con Hasselblad. La scelta ricadrà sul nuovo sensore Sony LYT-808, utilizzato anche sul modello pieghevole Open.

Sono arrivate anche nuove conferme in merito alla seconda fotocamera, quella da 64 MP che avrà uno zoom periscopico. Per quanto concerne il lancio, il telefono verrà lanciato prima in Cina e, vedrà il suo lancio globale, a partire dal mese di gennaio 2024. Manca dunque molto poco, anche se molte cose si sanno già.