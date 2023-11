OnePlus 12 a gennaio in tutto il mondo, ci sarà una sorpresa

Il 2024 in arrivo sarà teatro di grandi battaglie tra i grandi produttori di smartphone. Sono infatti previsti diversi flagship in arrivo, sia per quanto riguarda le aziende più commerciali che quelle meno seguite. Il confronto in questo caso è tra Samsung e OnePlus, che certamente hanno numeri in merito alle vendite molto differenti.

Proprio l’azienda cinese, potrebbe mettere in difficoltà i nuovi Galaxy S24 con il terminale OnePlus 12, destinato ad arrivare durante lo stesso periodo. In realtà le indiscrezioni parlano del mese di dicembre, per cui un mese prima rispetto all’evento Unpacked di Samsung. Esattamente il 4 dovrebbe arrivare la presentazione ufficiale ma lo smartphone resterà un’esclusiva della Cina per qualche settimana.

Durante le ultime ore alcune fonti riferiscono che il lancio globale del top di gamma cinese dovrebbe essere previsto per il mese di gennaio.

OnePlus 12, presentazione a dicembre e lancio globale a gennaio

In questo momento non c’è una data precisa riguardo al lancio internazionale del prossimo OnePlus 12, ma l’arrivo a gennaio consiste in una dimostrazione chiara: l’azienda vuole accelerare i tempi.

Ricordiamo infatti infatti che l’attuale top di gamma OnePlus 11 fu lanciato ufficialmente durante il mese di febbraio. Il 2024 dunque potrebbe essere l’anno in cui il colosso sceglierà di anticiparsi, con una motivazione ben chiara: contrastare fin da subito il probabile predominio della line-up Galaxy S24 di Samsung, prevista per il 17 gennaio.

Potrebbe inoltre esserci una sorpresa a caratterizzare l’evento di presentazione dell’azienda cinese. Le indiscrezioni riferiscono del lancio della “Serie OnePlus 12”; ciò suggerirebbe dunque la possibilità tangibile di vedere un secondo dispositivo all’interno della gamma.

Molto probabilmente l’altro smartphone che farà parte della linea sarà il modello 12R, trapelato sul web durante le scorse settimane. A bordo dovrebbe includere un processore Snapdragon 8 Gen 2, una batteria da 5.500 mAh con ricarica a 100W e una fotocamera con teleobiettivo da 32 MP.